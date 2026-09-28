El Ayuntamiento de Teruel licita el asfaltado de la avenida de Aragón por casi de 300.000 euros

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, durante la Junta de Gobierno Local celebrada este lunes, 28 de septiembre, en el Ayuntamiento de Teruel. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Teruel ha aprobado este lunes, 28 de septiembre, el expediente de contratación de las obras de asfaltado de la avenida de Aragón, con un presupuesto de 296.952,95 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro semanas. La actuación afectará al tramo comprendido entre la rotonda de la plaza de la Constitución y la avenida de Sagunto.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha explicado que ahora comienza el procedimiento de licitación, por lo que todavía no es posible fijar una fecha para el inicio de los trabajos, ya que dependerá de los plazos de adjudicación. "Toda la avenida de Aragón se procederá a fresar y reasfaltar con un importe cercano a los 300.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro semanas", ha señalado.

El proyecto contempla una superficie total de pavimentación de 11.245,30 metros cuadrados, que incluye la avenida de Aragón y la plaza de la Constitución. El deterioro del firme, provocado por el paso del tiempo, las condiciones meteorológicas y el tráfico, ha generado grietas, pérdidas de pavimento y baches que hacen necesaria la intervención.

Los trabajos incluirán el fresado de la capa existente y su sustitución por una nueva capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente, de cinco centímetros de espesor y con árido calizo. Asimismo, se repondrá la señalización horizontal, incluidos cebreados, símbolos, líneas de eje, aparcamientos y vados, y se acondicionarán tapas de pozos de registro y otros elementos.

MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado a Schindler SA el contrato de mantenimiento y revisión de los aparatos elevadores del Ayuntamiento de Teruel por 81.174 euros y un periodo de dos años.

Buj ha indicado que este servicio ya fue adjudicado en marzo de 2026, pero la empresa que recurrió aquella decisión obtuvo una resolución favorable, lo que obligó a dejar sin efecto el acuerdo del 9 de marzo y realizar una nueva adjudicación.

La empresa inicialmente adjudicataria no pudo comenzar entonces a prestar el servicio y la anterior continuó con el mantenimiento. Una vez resuelto el recurso, se ha adjudicado nuevamente el contrato y se abre ahora el periodo para su firma. La previsión municipal es que la nueva empresa comience a prestar el servicio en aproximadamente un mes.

CONEXIÓN ELÉCTRICA DE PLATEA

El Ayuntamiento también ha aprobado la constitución de un derecho real de servidumbre de paso de energía eléctrica sobre siete parcelas municipales a favor de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales SLU. La medida permitirá ejecutar una línea aérea de alta tensión de doble circuito entre las subestaciones Amantes y Platea, en los términos municipales de Teruel y Celadas, a cambio de una indemnización de 13.138 euros al Consistorio.

Buj ha destacado la importancia de esta colaboración para facilitar la puesta en funcionamiento de la subestación eléctrica de Platea, que considera "fundamental" para el crecimiento económico y futuros desarrollos de la ciudad y la provincia, así como para la electrificación de la línea ferroviaria.

"La energía es fuente fundamental de crecimiento económico", ha afirmado la alcaldesa, quien ha manifestado que el Ayuntamiento facilitará las actuaciones necesarias para avanzar en el tendido eléctrico.

OTROS ACUERDOS

Entre los acuerdos de la Junta figura también una transferencia de 27.046,16 euros a Urban Teruel SA para financiar los gastos de personal del primer semestre de 2026 de una técnico de Empresas y un agente de Desarrollo Local. La sociedad municipal gestiona, entre otras actuaciones, ayudas y fondos europeos.

Además, se ha adjudicado a Química del Centro SAU el suministro de productos y materiales para el mantenimiento de las piscinas municipales por 113.582 euros durante dos años. También se han prorrogado contratos de suministro de equipos de protección individual y ropa laboral para los servicios de Obras y Vías Públicas y Cementerio.

Por otra parte, ha quedado desierto el contrato para suministrar un videograbador y 86 cámaras de videovigilancia, al no cumplir ninguna de las cinco empresas presentadas una condición técnica sobre el alcance de las cámaras. El Ayuntamiento corregirá los pliegos y volverá a licitarlo, con una demora estimada de dos meses.

Finalmente, la Junta ha aprobado la devolución de la garantía definitiva de Forestal del Maestrazgo SL por el suministro de combustible de calefacción mediante pellets para edificios municipales.