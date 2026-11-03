El Ayuntamiento de Zaragoza adjudica por 230.427 euros el nuevo videomarcador del Pabellón Príncipe Felipe

Archivo - Zaragoza.-El Ayuntamiento instalará un nuevo videomarcador de última generación en el Pabellón Príncipe Felipe - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la sociedad municipal Zaragoza Deporte, sustituirá el videomarcador central del Pabellón Príncipe Felipe por uno de última generación con tecnología LED. La actuación supondrá una inversión de 230.427,97 euros, IVA excluido, y permitirá renovar el actual sistema, instalado en 2012.

El nuevo equipamiento audiovisual cumplirá con las exigencias de las competiciones deportivas nacionales e internacionales, así como de los eventos culturales y grandes espectáculos que acoge esta instalación municipal.

El Consejo de Administración de Zaragoza Deporte ha aprobado la propuesta de adjudicación a Mondo Ibérica, S.A.U., para el suministro, la instalación y la puesta en marcha del nuevo equipamiento. La oferta supone una rebaja del 10,51%, es decir, más de 32.000 euros, respecto al presupuesto base de licitación. La propuesta obtuvo la mejor relación calidad-precio tras la valoración de los criterios técnicos y automáticos.

83 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE GRÁFICA

El nuevo videomarcador estará formado por una estructura suspendida de dos anillos con esquinas redondeadas y una transición curva continua. El anillo superior, destinado a las pantallas principales, tendrá cuatro caras y una superficie gráfica de 72 metros cuadrados. El inferior, concebido como banner publicitario y de apoyo informativo, sumará otros 11 metros cuadrados.

Ambos niveles utilizarán tecnología LED con un paso de píxel de 3,91 milímetros. El anillo superior contará con más de 4,7 millones de píxeles y una luminosidad superior a 3.500 nits, mientras que el inferior dispondrá de más de 1,3 millones de píxeles.

El equipamiento contará con la certificación de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y se integrará con el resto de las pantallas y los marcadores de posesión y de esquina del pabellón mediante un nuevo procesador central Novastar H9.

UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 80 DÍAS Y SIETE AÑOS DE GARANTÍA

Mondo Ibérica ha reducido en 32 días naturales el plazo de ejecución respecto al máximo previsto en la licitación, hasta fijarlo en 80 días naturales para la entrega y puesta en servicio del sistema.

La instalación requiere desmontar previamente el videomarcador actual, por lo que la planificación de los trabajos deberá coordinarse con el calendario deportivo para elegir el momento más adecuado y minimizar las afecciones a la actividad del pabellón. El objetivo es que el nuevo sistema esté operativo para la Copa de la Reina de baloncesto de 2027.

El contrato incluye una garantía integral de siete años, frente a los dos mínimos exigidos; una bolsa anual de 60 horas de asistencia técnica presencial durante los eventos, sin coste adicional; y un tiempo máximo de respuesta presencial ante incidencias de 24 horas.

Además, la empresa proporcionará cinco años de actualizaciones gratuitas del software de control y gestión y adscribirá un técnico certificado por el fabricante durante todo el periodo de garantía.