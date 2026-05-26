El Ayuntamiento de Zaragoza celebrará un pleno extraordinario a petición del PP para "alzar la voz contra la corrupción

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza celebrará un pleno extraordinario, este próximo lunes 1 de junio, a las 12.00 horas, para "alzar la voz contra la corrupción" tras conocerse el auto, de 83 páginas sobre el rescate por 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra, emitido por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que sostiene que "en el vértice de la estructura se sitúa al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero".

La petición del pleno extraordinario, solicitada por el grupo municipal del PP el pasado viernes se ha debatido este martes y la alcaldesa, Natalia Chueca, ha acordado que se celebre el 1 de junio.

El portavoz adjunto del grupo municipal del PP, Alfonso Mendoza, ha argumentado esta petición al señalar que la ciudad "no puede quedar impasible ante la mayor degradación institucional de la democracia, ante la suma de hechos y hechos cada uno más grave que el anterior".

Mendoza ha subrayado que "no hay precedentes en la historia de España" y, por primera vez, un expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "esta imputado, entre otras cosas, por liderar una organización criminal", además de tráfico de influencias, falsedad y blanqueo de capitales.

CON EL PERMISO DE SÁNCHEZ

"El expresidente del gobierno al frente de una organización criminal" ha enfatizado Mendoza para recalcar que es "otra trama de extrema gravedad, que jamás habría sido posible sin la intervención directa del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, que bendijo el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra".

"El problema no es sólo lo que hizo Zapatero, sino todo lo que permitió el gobierno de Sánchez y así lo queremos poner de manifiesto" ha precisado Mendoza en referencia al pleno extraordinario.

El Gobierno de España debe dar explicaciones "inmediatas" sobre el uso de dinero público, de todos los españoles para presuntamente fines privados y, por supuesto, "asumir" las responsabilidades que toquen asumir.

"Durante muchos años el socialismo nos habló de superioridad moral hoy realmente tienen que hablar de facturas falsas, de sociedades opacas, de pagos de rescates, de joyas en cajas fuertes y de secretarias". Tras dejar claro que esa es la realidad del socialismo actual, Mendoza ha exigido a los concejales del PSOE que "den la cara" el próximo lunes y "dejen de ser cómplices de los desmanes de Sánchez, del Sanchismo y de su partido".

A su juicio, la izquierda municipal, el Partido Socialista "tendrá que elegir o estar con la legalidad o estar con los corruptos", ha diferenciado.

Según Mendoza los zaragozanos merecen saber de qué lado están sus representantes públicos. El PP, "desde luego está del lado de la legalidad y la justicia y la de exigir todo tipo de responsabilidades que sean necesarias" para preguntar a los socialistas de qué lado están.