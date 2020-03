Ayuntamiento de Zaragoza impulsa la plataforma '#VAMOSAGANAR' que canaliza la solidaridad de empresas con los ciudadanos

ZARAGOZA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha la campaña '#VAMOSAGANAR' a través de la página web 'www.vamosaganarzaragoza.com' para canalizar y difundir la solidaridad empresarial hacia las personas afectadas por el coronavirus.

A través del portal se quiere conectar el compromiso y recursos de las empresas privadas con las necesidades de la sociedad zaragozana ante la situación de emergencia que se está viviendo a causa de la pandemia.

Se han habilitado cinco áreas de trabajo en las que las diferentes compañías puedan prestar su ayuda: sanidad, educación, entretenimiento, tecnología y alimentación

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la consejería municipal de Economía, Innovación y Empleo y la de Acción Social y Familia, pone en marcha ahora esta plataforma para canalizar las aportaciones solidarias empresariales que se puedan habilitar.

"Las empresas de nuestra ciudad que crean riqueza y empleo también quieren ayudar en esta situación excepcional en la que estamos inmersos, por ello hemos puesto en marcha este sistema de coordinación para que toda esa ayuda que nos están ofreciendo llega a los ciudadanos", ha explicado la consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte.

PROCEDIMIENTO

Las empresas interesadas tienen que acceder a la página web 'www.vamosaganarzaragoza.com' y pinchar en el espacio "Conocer necesidades". Desde allí se han previsto cinco áreas técnicas para que cada compañía elija en la que se ve más reflejada. Entrando en cada una de ellas, las empresas deberán rellenar el formulario con el nombre de la entidad y un breve resumen de las ayudas que pueden prestar, y en el menor tiempo posible desde el consistorio se pondrán en contacto con los interesados para a trabajar conjuntamente, y canalizar esa ayuda para la sociedad.

Concretamente, la plataforma propone un área para compañías vinculadas a la sanidad con el fin de que aquellas empresas puedan brindar productos a los profesionales que están en primera línea trabajando con los enfermos.

En el apartado de la educación, hay niños que no están teniendo acceso a sistemas telemáticos de formación y además no pueden hacer frente a la compra de material escolar a través de internet, la apuesta podría pasar por aportar soluciones innovadoras con las que aprender a través de una metodología diferente o áreas no comúnmente conocidas, también material escolar, libros de texto, literatura, entre otros materiales.

En el caso del entretenimiento, la vida encerrados en casa es dura para los más pequeños y se pueden encontrar entre todos soluciones de entretenimiento coordinadas para hacer más llevadero el confinamiento.

MÁS ÁREAS

Así, la propuesta pasa por materiales o soluciones que distraigan y entretengan a personas de todas las edades, de forma física u online. En el espacio más tecnológico, las soluciones pueden llegar para facilitar cualquier aspecto de la vida de las personas en el ámbito personal, familiar o laboral.

En quinto lugar, el área de alimentación posibilita la participación de empresas que produzcan alimentos perecederos o no perecederos, cocinados o sin cocinar para colectivos en riesgo de exclusión social o recursos limitados y en*cualquier etapa vital.

Por último, aquellas empresas que quieran ofrecer su ayuda pero no se encuentren definidas en una de las cinco áreas previstas, también tienen su hueco a través de la página web. Dentro del espacio "Quiero ayudar" podrán rellenar el formulario y el consistorio se pondrá en contacto con ellos lo antes posible.

"Toda la ayuda es poca en estos momentos de crisis, sólo sumando las fuerzas de todos, administraciones, empresas y ciudadanos, podremos vencer al coronavirus", ha concretado Carmen Herrarte.

ACCIONES EN MARCHA

Entre las acciones que ya se han puesto en marcha está la extensión del albergue municipal con las aportaciones de Pikolín, El Corte Inglés y Bergner Home. Las tres entidades han colaborado con el Ayuntamiento de Zaragoza en el montaje de una ampliación en el Pabellón Deportivo Municipal Tenerías para acoger a las personas sin hogar durante la crisis sanitaria causada por el coronavirus (COVID-19).

Pikolin ha cedido cien somieres, con sus colchones y almohadas; El Corte Inglés los correspondientes juegos de sábanas, edredones y fundas de colchón; y Bergner Home miles de mascarillas para los servicios sociales.