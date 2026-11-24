La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, en el colegio Rincón de Goya para hablar del programa "Adapta Tu Patio" - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza iniciará antes de que termine este año las obras de renaturalización de los patios de seis de los siete colegios públicos de la ciudad incluidos dentro de la nueva edición del programa municipal 'Adapta Tu Patio', impulsado por el área de Medio Ambiente y Movilidad.

Las actuaciones permitirán transformar espacios de recreo mediante la incorporación de vegetación, nuevas zonas de sombra, pavimentos permeables y elementos naturales de juego y convivencia.

Los centros en los que comenzarán los trabajos son Rincón de Goya, Cándido Domingo, Parque Goya, Antonio Beltrán Martínez, Ciudad de Zaragoza y Santo Domingo. A ellos se sumará el colegio Tenerías, donde ya se ha completado el proceso participativo previo a la redacción del proyecto y cuya ejecución está prevista para 2027.

De esta manera, el Gobierno municipal da continuidad a un programa que comenzó en 2024 con el objetivo de adaptar los patios escolares a las altas temperaturas, incrementar la presencia de naturaleza y ofrecer al alumnado espacios más saludables, accesibles y adecuados para el juego, el descanso y el aprendizaje al aire libre.

Desde su puesta en marcha, 'Adapta Tu Patio' ha permitido mejorar los espacios exteriores de los colegios Hispanidad y José María Mir, en su primera edición, y de Alborada, Marcos Frechín, Moreno Calvete, Joaquín Costa y Domingo Miral, en la segunda.

MEJORAS

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha destacado que 'Adapta Tu Patio' "ha demostrado que es posible transformar los recreos escolares en espacios mucho más amables, saludables y preparados para afrontar las altas temperaturas. Ya hemos mejorado los patios de varios colegios de Zaragoza y queremos seguir extendiendo estas actuaciones a nuevos centros, escuchando siempre las necesidades de sus comunidades educativas".

La nueva convocatoria dispone de un presupuesto de 250.000 euros para intervenir en cinco colegios, distribuidos en tres modalidades. Rincón de Goya participa en la modalidad C, reservada a centros de educación especial; Cándido Domingo y Parque Goya pertenecen a la modalidad A, dirigida a colegios que ya han iniciado procesos de renaturalización de sus patios y cuentan con grupos de trabajo consolidados; y Antonio Beltrán Martínez y Ciudad de Zaragoza se incluyen en la modalidad B, destinada a colegios que todavía no han iniciado ese proceso de transformación y que, en muchos casos, presentan mayores niveles de vulnerabilidad.

A estas cinco intervenciones se añaden las previstas en Santo Domingo --cuyo presupuesto procede del Plan de Revitalización del Gancho-- y en el colegio Tenerías, financiadas en este caso por el programa europeo Revive Bruil.

"Es una muestra --ha explicado Tatiana Gaudes-- de la transversalidad y la colaboración entre áreas de los proyectos municipales. La fórmula de 'Adapta tu patio' ha demostrado su éxito y tiene también una vertiente social, urbanística y educativa incuestionable, lo que hace que se pueda también incorporar como elemento de cohesión en proyectos de mayor calado".

MÁS VEGETACIÓN, SOMBRA Y ESPACIOS DE JUEGO

Las memorias técnicas de las actuaciones previstas recogen soluciones adaptadas a las características de cada colegio. En el caso del Rincón de Goya, este centro de educación especial verá sustituidos 310 metros cuadrados de pavimento de hormigón por superficies más naturales y se instalará una pérgola de madera con mesas accesibles para alumnado en silla de ruedas, dos espacios de reunión, un pequeño refugio de madera y ocho nuevos árboles.

En el Colegio Cándido Domingo se crearán zonas de asamblea, bienestar y juegos de equilibrio, con dos pérgolas, un jardín de plantas aromáticas y siete árboles.

En cuanto al centro educativo Parque Goya se retirarán 415 metros cuadrados de hormigón para incorporar una colina de juego con túnel y tobogán, un graderío para actividades al aire libre, una pérgola y siete nuevos árboles.

En el Ciudad de Zaragoza se actuará sobre unos 500 metros cuadrados de patio, con la retirada de pavimentos duros y la creación de dos colinas de juego, túneles, un tobogán y elementos naturales para favorecer el equilibrio y la actividad física. La intervención se completará con la plantación de quince árboles.

Asimismo, en el colegio Santo Domingo, situado en el Casco Histórico, el proyecto contempla la transformación de unos 380 metros cuadrados mediante la retirada de hormigón, la creación de un pequeño bosque, un huerto ampliado, un arenero, zonas de bienestar y un espacio de juego con estructura de madera.

También se instalará una pérgola y se incorporarán dieciséis árboles, que permitirán aumentar notablemente la presencia de sombra en un patio que actualmente carece de arbolado.

Finalmente, en el Antonio Beltrán Martínez la intervención seguirá los mismos criterios generales de renaturalización y adaptación climática, con actuaciones ajustadas a las necesidades del centro.

UN PROGRAMA CONSOLIDADO Y PARTICIPATIVO

Una de las características fundamentales de 'Adapta Tu Patio' es la participación de las comunidades educativas. Los proyectos se desarrollan mediante grupos motores en los que intervienen los equipos directivos, las asociaciones de familias y el personal de los colegios, con el acompañamiento de los técnicos municipales. Este procedimiento permite definir soluciones adaptadas a las necesidades reales de cada centro.

La consejera municipal Tatiana Gaudes ha subrayado que "no se trata solamente de plantar árboles o instalar elementos de sombra, sino de cambiar la forma en la que los niños y niñas disfrutan de sus patios, incorporando la naturaleza a su vida cotidiana y creando espacios que también puedan utilizarse para aprender, compartir y convivir".