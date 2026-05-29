Azcón afirma que el PSOE ha dedicado su "semana horribilis" a "la maquinación contra la democracia"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en la sesión plenaria de control de las Cortes autonómicas. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado que esta está siendo "la semana horribilis del PSOE", en alusión a las actuaciones policiales y judiciales contra la corrupción, añadiendo que los socialistas han dedicado cinco días a "la maquinación contra la democracia".

Azcón ha respondido así a una pregunta de la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, en relación a las listas de espera sanitarias, en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, donde ha criticado "la guerra sucia" del PSOE contra policías, fiscales y jueces.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado que la semana ha comenzado con la imputación del ex presidente del Gobierno de España José Luis Rodriguez Zapatero, "el faro ideológico del socialismo" "y la estrella invitada" al congreso regional del PSOE en el que Alegría fue elegida secretaria general.

Ha comentado que antes los turistas visitaban la Torre de Londres para ver las joyasa de la Corona Británica "y hoy los turistas van a ir a Ferraz a ver las joyas de Zapatero".

También esta semana ha comenzado en Badajoz el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez, ha continuado Azcón, quien ha preguntado a Alegria "dónde está y a qué se dedica" la Oficina de Artes Escénicas de aquella provincia porque el hermano de Sánchez no lo sabe.

"Menos mal que las elecciones fueron el 8 de febrero porque si fueran el próximo domingo ustedes hubieran tenido el peor resultado de la democracia". Ha afirmado que su Gobierno no lleva cien sino 25 días constituido y que el PSOE ha sufrido sendas derrotas "clamorosas" en las últimas cuatro elecciones autonómicas.

Las listas de espera están aumentando por la huelga de médicos y facultativos contra el Gobierno de España por la propuesta de Estatuto Marco realizada por el Ministerio de Sanidad, ha recalcado Azcón, criticando que los socialistas "no se sientan a hablar con los médicos y eso lo tienen que sufrir los aragoneses" y que "es el Ministerio de Sanidad quien no se sienta a negociar con los sanitarios y su falta de diálogo la pagamos todos", ha dicho Azcón, tras lo que ha hecho notar que el Gobierno que preside empezó a reducir las listas de espera pero "están aumentando por culpa del PSOE".

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo autonómico ha criticado "las falacias y mentiras" del PSOE cuando habla de climatización de los servicios públicos, señalando que fue el partido de Alegría, en el anterior Gobierno de Javier Lambán, el que contrató las obras para climatizar edificios administrativos y no colegios e institutos.

LISTAS DE ESPERA

Pilar Alegría ha señalado que Azcón preside el Gobierno desde hace tres años y ha leído una carta publicada este jueves en el diario 'El País', de un altoaragonés que está esperando una intervención quirúrgica, señalando que hay muchos casos como el suyo y que tienen que esperar "semanas, meses, cuando no años".

"A lo largo de estos tres años el Gobierno se ha olvidado de preocuparse de los problemas de los aragoneses", ha considerado Alegría, apuntando que hay más de 7.000 personas en las listas de espera sanitarias, 750 más que con el anterior Ejecutivo.

También ha preguntado "qué está pasando" en Educación, criticando "la privatización" del bachillerato, también de la FP y la educación infantil, opinando que "el problema es que cuando -PP y Vox-- ven los servicios públicos no ven los derechos de los ciudadanos, sino el negocio", lo que les lleva a "coger recursos públicos para duplicar algo que ya existe", apuntando que hay 2.000 plazas públicas de bachilerato sin cubrir.

Asimismo, la portavoz socialista ha aseverado que el nuevo Gobierno de Jorge Azcón "no arranca" y que, después de tres años, está instalado en "la parálisis y la falta de proyecto".