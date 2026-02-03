Azcón celebra que el nuevo anuncio de Amazon eleva las inversiones en Aragón a 90.000 millones

TERUEL, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha señalado que las inversiones en Aragón llegan a fecha de hoy a un total de 90.000 millones de euros. "Hace pocos días conocimos que Amazon iba a instalar una nueva infraestructura de datos en La Puebla de Híjar, pero hoy hemos conocido que el proyecto de Amazon para la comunidad autónoma tiene intención de duplicarse".

Así, "de los 15.700 millones de euros que tenía previsto invertir Amazon, esa inversión en los próximos años se puede incrementar hasta los 30.000 millones de euros", ha expuesto en el transcurso de una rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj.

El pasado 1 de febrero se conocía que la empresa estadounidense Diamond Foundry va a invertir mil millones de euros en una planta para la fabricación de chips en Zaragoza, lo que elevaba la cantidad de inversión en la comunidad autónoma hasta los 80.000 millones en esta legislatura.

Azcón ha remarcado que "sin ningún género de dudas es la inversión más importante que Amazon está haciendo en España" y se ha mostrado convencido de que "es la apuesta estratégica que este grupo, que esta multinacional tecnológica está haciendo en Europa"

Ha continuado diciendo que "es una magnífica noticia porque nos sitúa a Aragón a la vanguardia de la industria que más va a cambiar nuestra sociedad en el futuro, la inteligencia artificial, la industria de los datos. Los centros de datos son el soporte necesario para esa inteligencia artificial y no hay ninguna otra comunidad en todo el sur de Europa en el que se esté apostando por esta industria de los datos. Esto es un nuevo horizonte económico".

EVA VALLE CONSEJERA DE ECONOMÍA

El candidato a la reelección ha anunciado asimismo que de cara a su próximo gobierno, tiene intención de nombrar a Eva Valle como consejera de Economía. Es zaragozana, licenciada en Economía por la Universidad de Zaragoza y es Economista del Estado. Su curriculum es espectacular".

Ha subrayado que Eva Valle "no solamente ha trabajado en el Banco Mundial y en el Banco de España como directora de Relaciones Institucionales, también ha sido directora de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. La trayectoria profesional, la trayectoria de Eva Valle en distintos sectores de la economía es lo que ahora necesitamos en Aragón".

Según Azcón, "Aragón no es que esté aprovechando un buen momento económico, Aragón está cambiando económicamente. Vamos a hacer que Aragón sea la comunidad autónoma que más crezca en España en los próximos años".

"Son los datos independientes de economistas los que dicen que el crecimiento de Aragón en los próximos años es imparable. Y, por eso quiero que el próximo gobierno refuerce esta área económica con una figura de la talla profesional y del prestigio de Eva Valle que, sin ningún género de dudas, va a mejorar exponencialmente el buen equipo que hoy ya tenemos en el Gobierno de Aragón".