Azcón cree que es "incomprensible" que el PSOE siga apoyando a Zapatero en lugar de pedir explicaciones sobre las joyas

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

CHÍA (HUESCA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este martes que "es incomprensible que hoy todo el PSOE siga apoyando a Zapatero en lugar de estar pidiendo explicaciones de dónde han salido las joyas" que halló la UDEF de la Policía Nacional en una caja fuerte de la oficina del expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero en Madrid.

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha considerado que "las imágenes de las joyas dentro de la caja fuerte de Rodríguez Zapatero son insoportables para la democracia" y que el ex presidente del Ejecutivo central "tiene que dar inmediatas explicaciones de dónde han salido", recalcando que "supuestamente están valoradas en varios millones de euros" y que "nadie se cree que sean de una herencia", preguntando "cuándo ha recibido esas joyas" y cómo las ha comprado.

"Eso creo que no solamente tendría que tener consecuencias penales, que las tendrá, sino que hoy mismo tendría que tener consecuencias políticas", ha continuado el presidente de la Comunidad Autónoma, apuntando que Zapatero está imputado por tráfico de influencias y que "ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez quien ha sido influenciado, quien ha tomado decisiones".

Para Jorge Azcón, "cada vez es más evidente que el tráfico de influencias es la regla general con la que este Gobierno ha actuado y por eso, si ayer hablábamos de que era necesaria la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones después de ver las joyas en la caja fuerte de Rodríguez Zapatero, las peticiones de dimisión y de convocatoria de elecciones se hacen todavía más insoportables, todavía más llamativas".