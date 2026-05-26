Marín (PP) afea el silencio del PSOE Aragón ante los "escándalos de corrupción" y exige explicaciones a Pilar Alegría

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, en rueda de prensa. - PP CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha criticado "el silencio absoluto" del PSOE de Aragón y de su secretaria general, Pilar Alegría, ante los "escándalos de corrupción" que asolan a la formación política y al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Cada día salta una revelación más dura, más soez y más clara de las conductas que los principales líderes y referentes del PSOE han impuesto en la política española, llevando a España a una degradación desconocida hasta ahora en nuestro país", ha lamentado Ana Marín en rueda de prensa este martes.

Ha comentado que el entramado "afecta a destacados dirigentes y al entorno del presidente del Gobierno: Zapatero, Cerdán, Ábalos, Koldo, la esposa del presidente Begoña Gómez, y hasta su hermano", por lo que ha reprochado "el silencio absoluto del PSOE de Aragón y de Pilar Alegría", a quienes ha acusado de permanecer "callados y con una actitud de mero convidado de piedra ante unos hechos de extrema gravedad".

"Este silencio no es casualidad", ha subrayado Marín, recordando que "la inmensa mayoría de las tramas conocidas han tenido ramificaciones en el socialismo aragonés", de modo que ha considerado que el partido "está tapando y protegiendo comportamientos inaceptables", y ha puesto como ejemplo el caso del alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón.

"Mintieron asegurando que --Lucio Cucalón-- estaba apartado del partido, pero hace apenas unos días seguían fotografiándose con él y continúan apoyándolo con su voto para aprobar presupuestos, pese a estar investigado por corrupción", ha señalado.

EPICENTRO DE LOS ESCÁNDALOS

"El PSOE de Aragón y Pilar Alegría están en el epicentro de escándalos como las fiestas con prostitutas pagadas con fondos públicos", en los que, ha afirmado Marín, "Alegría tiene responsabilidades políticas claras como delegada del Gobierno".

Igualmente, ha advertido de que "la trama de Santos Cerdán se ha extendido por Aragón, tal y como reflejan las investigaciones", y ha criticado que "ni Pilar Alegría ni el PSOE aragonés han dado explicaciones".

En relación con el caso de Begoña Gómez, Marín ha observado que "las informaciones conocidas evidencian la existencia de prácticas que afectan directamente a la credibilidad del PSOE", recalcando que "un ex alto cargo socialista llegó a pagar el software de la mujer del presidente desde una empresa creada tras salir del Gobierno".

"Todo esto demuestra que el PSOE de Pilar Alegría no está denunciando la corrupción porque ha normalizado en Aragón las mismas prácticas que se han visto en Ferraz y en Moncloa", ha opinado la portavoz del PP en las Cortes de Aragón.

Por todo ello, Ana Marín ha exigido a Pilar Alegría que "salga de su letargo y dé la cara de una vez por todas", advirtiendo de que "esto no se soluciona callando ni escondiendo la cabeza".

"Estamos ante una situación que obliga a asumir responsabilidades políticas inmediatas", ha afirmado, criticando que la dirigente socialista "no está siendo ejemplar ante hechos de extrema gravedad. De momento la señora Alegría sigue sin dimitir".

"Los aragoneses merecen explicaciones, transparencia y consecuencias", y ha concluido instado al PSOE de Aragón a "dejar el silencio y responder ante una situación que no admite más evasivas".