Azcón cree que el PP ha hecho una "buena campaña", anima a votar y dice que el resultado "se oirá en toda España"

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ejerce su derecho a voto, en el IES Virgen del Pilar. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a revalidar el cargo, Jorge Azcón, ha manifestado que el Partido Popular "ha hecho una buena campaña" para, seguidamente, animar a todos los electores a ir a votar este 8 de febrero y se ha mostrado convencido de que el resultado de esta jornada electoral "se oirá en toda España".

Hoy es el día de votar, ha reiterado, el día en el que los aragoneses dicen lo que piensan porque tienen la oportunidad de expresar su opinión. "Yo quiero animarles a que lo hagan. Es importantísimo que todos tengamos la oportunidad de ir a votar en estas elecciones".

Ha recordado que es la primera vez que se convocan unas elecciones autonómicas solo en Aragón, lo que supone la "oportunidad de hablar solo en Aragón, pero seguro que se nos va a escuchar en toda España".

En declaraciones a los medios de comunicación tras depositar su voto, Azcón ha apostillado al respecto: "Hoy son las únicas elecciones que se celebran en España y eso va a hacer que el resultado que tengamos en Aragón tenga un eco nacional que de otra forma no tendría".

Por eso, ha agregado, es "importante" que este domingo, que es el día en la democracia se acuda a votar. "Los aragoneses tenemos la oportunidad de hablar y decir lo que pensamos de expresar nuestra opinión la aprovechemos y es importante que todos vayamos a votar, votar y votar", ha repetido tres veces.

Sobre el resultado de esta jornada electoral, el candidato del PP ha confiado en ganar las elecciones, pero sobre todo ha reiterado el mensaje de participación.

"Hoy es el día de la votación, habrá tiempo de hacer análisis, cuando esa tarde conozcamos los resultados, pero hoy es el día de animar a la gente a votar, que es lo más importante".

"Hoy --ha abundado-- es el día en el que todo el mundo tiene que saber que las elecciones en Aragón son el día en el que tenemos la posibilidad de expresar nuestra opinión en democracia y que no tenemos que desaprovecharla. Hoy es el día en el que tenemos la oportunidad de decir y de expresar lo que cada uno piensa".

"NO ES ADECUADO"

Ha preferido no hablar de posibles pactos al argumentar que el momento será a partir de que se conozcan los resultados porque mientras transcurre la jornada electoral "no sería adecuado" hacer análisis políticos.

"Los hemos tenido que hacer durante la campaña electoral, el que no haya hecho sus análisis, el que no haya hecho sus propuestas durante la campaña electoral ha perdido el tiempo. Yo las he hecho", ha zanjado.

Azcón ha concluido al recordar que en esta jornada "hay que respetar que la gente pueda votar después de haber reflexionado ayer y sobre todo hay que animar a votar, votar, votar", ha vuelto a repetir.

Acompañado de su mujer, su hija Belén y su hijo Jorge, que ha votado por primera vez, Azcón ha ejercicio su derecho al voto en el colegio Virgen del Pilar después de saludar al presidente y a la vocal de su mesa electoral. Tras depositar la papeleta también ha estrechado la mano a los presidentes y vocales de las otras dos mesas electorales.

El resto de la jornada ha informado de recorrerá algunos colegios electorales para saludar a los apoderado de su partido, comerá con la familia y ya por la tarde seguirá el recuento electoral en la sede que el PP ha habilitado en un hotel de Zaragoza.

