Azcón critica el cambio de opinión de Cuerpo respecto a Puente sobre el corte del AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona

Archivo - El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón - FABIÁN SIMÓN - Archivo

ZARAGOZA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha criticado el cambio de postura del actual ministro de Transportes y Movilidad, Carlos Cuerpo, sobre su predecesor, Óscar Puente, respecto a la posibilidad de cortar la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona para acometer las obras de mejora en el trazado.

"Hace una semana Puente advertía de que podía ser necesario cortar el AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona dos años. Ahora Cuerpo dice lo contrario", ha comparado Azcón.

"Basta ya de jugar con la tranquilidad y la seguridad de cientos de miles de pasajeros!!! Estos bandazos declarativos exigen una explicación rigurosa con todos los informes técnicos por delante", ha expresado enfático en su cuenta de la red social X.

El presidente del Gobierno de Aragón ha concluido su comentario en X al recalcar: "Los usuarios tienen derecho a conocer la verdad".