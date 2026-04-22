Azcón da una Vicepresidencia y tres Consejerías a Vox y garantiza que los acuerdos tendrán un informe jurídico

El líder de VOX en Aragón, Alejandro Nolasco (d), y el presidente de Aragon, Jorge Azcón (i). - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, y el portavoz parlamentario de Vox en las Cortes autonómicas, Alejandro Nolasco, han anunciado este miércoles, 22 de abril, en rueda de prensa, el acuerdo alcanzado por PP y Vox para gobernar la Comunidad Autónoma durante los próximos cuatro años. Vox tendrá una Vicepresidencia y tres Consejerías y todos los acuerdos que tome el Consejo de Gobierno tendrán antes un informe favorable de la Dirección General de Servicios Jurídicos.

La Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes se reunirá este viernes, 24 de abril, para convocar la sesión plenaria de investidura de Azcón, que será la semana próxima.

Los cargos todavía no han sido asignados, pero el acuerdo, que se ha hecho público esta tarde, incluye una Vicepresidencia para Vox, ligada a una Consejería "determinada", en palabras de Nolasco, de las tres que tendrá este partido: Desregulación, Bienestar Social y Familia; Medio Ambiente y Turismo; y Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En total, el Gobierno de Aragón PP-Vox tendrá un total de nueve Departamentos, como actualmente, con un Consejo de Gobierno que sumará un total de diez miembros con el presidente, Jorge Azcón. "Hay que creer en la palabra de los dos partidos", ha dicho Azcón, subrayando que "esta será una legislatura de cuatro años".

Además, el PP seguirá teniendo la Presidencia del Parlamento autonómico, con María Navarro al frente, Vox tendrá una Vicepresidencia de las dos que hay en la Mesa de las Cortes, y el senador por designación autonómica de la próxima legislatura nacional será elegido por el partido de Abascal, volviendo el actual titular, Eloy Suárez (PP) a la política aragonesa. Eloy Suárez "va a seguir teniendo un papel en la política aragonesa", ha aclarado Azcón.

"Hemos llegado a un acuerdo fruto del resultado de las urnas", ha aseverado Azcón en la rueda de prensa, señalando que PP y Vox han llegado a un acuerdo para "dar estabilidad" y "poder formar un Gobierno de Aragón que responda, no solamente, lo que los aragoneses han querido en las urnas, sino para preocuparse de resolver los problemas de los aragoneses".

Ha dado las gracias a "los equipos de PP y Vox que, durante los últimos meses y semanas, han estado trabajando de forma intensa para llegar a un acuerdo con soluciones para Aragón", recalcando que el acuerdo recoge posiciones que "defienden los dos partidos a nivel nacional", que "se proyectarán en la Comunidad".

Este acuerdo, ha continuado Azcón, "es coherente", destacando que el Gobierno ejercerá sus competencias cumpliendo el principio de legalidad, lo que han asumido "íntegramente" ambos partidos.

El presidente en funciones ha sido claro: "Todas y cada una de las medidas del acuerdo cumplirán el principio de legalidad y todas tendrán el mínimo común denominador" de ambos partidos.

También ha dicho que este acuerdo da continuidad al de 2023 y se ha mostrado seguro de que se extenderá hasta 2030. "Completaremos la legislatura porque es la voluntad de la mayoría de los aragoneses".

Además, Azcón quiere que se aprueben los cuatro presupuestos de la legislatura, de 2027 a 2030, para "mejorar la calidad de vida de los aragoneses".

PRIORIDAD NACIONAL

"Mi prioridad absoluta son los aragoneses", ha aseverado Azcón, para quien el debate sobre la prioridad nacional tiene dos vertientes, una la política y otra la jurídica.

"La prioridad nacional es compatible con la legalidad", ha enfatizado Azcón", quien ha insistido al respecto en que todos los acuerdos del Consejo de Gobierno irán avalados por un informe jurídico de la Administración aragonesa, recalcando que se adecuará todo a la legalidad. Azcón ha recordado que este miércoles el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha hablado de España y Cataluña "como dos Estados".

El presidente del Ejecutivo en funciones ha abundado, en relación al principio de prioridad nacional, indicando que criterios como el arraigo en la Comunidad Autónoma, la residencia legal en España, o el número de años de empadronamiento "ya están en la legislación" y "son de los que vamos a hablar en un futuro", de forma que "no va a haber nada fuera de la legalidad".

También ha dicho que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha afirmado que para renovar los permisos de residencia y trabajo en Cataluña se tendrá que pasar un examen de catalán, pero para él "se tendría que pasar un examen de español en todas las comunidades autónomas" y lo propuesto por Illa no es "sensato" ni "coherente".

Ha asegurado que "alguien que tenga residencia legal en este país tiene los mismos derechos que alguien que tenga la nacionalidad obtenida por familia o nacimiento; son criterios establecidos por la legislación nacional". Ya actualmente, cuando una persona solicita un complemento del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se le exige un tiempo de empadronamiento en la Comunidad, también para un suplemento en la pensión no contributiva, ha comentado Azcón, indicando que son requisitos que aprobó el anterior Gobierno y que ha puesto en marcha el PSOE.

"Entiendo que haya un debate político, pero en la práctica acaba cuando tenemos un debate jurídico y ese debate va a ser el que marquen los letrados del Gobierno de Aragón".

DENTRO DE LA LEGALIDAD

Alejandro Nolasco ha recalcado que el acuerdo "está dentro de la legalidad" y que ya se han aprobado medidas iguales en Extremadura o la Comunidad Valenciana, criticando el "debate político" impulsado por la izquierda "para decir que no se puede hacer nada", en referencia al principio de prioridad nacional, puntualizando que "hay que ver todos los escollos técnicos que hay".

Sobre la continuidad del acuerdo, Nolasco ha expresado que en 2024 salieron del Gobierno por "no transigir con la inmigración ilegal" y ha añadido que "para saber qué va a pasar de aquí a tres meses o cuatro años hace falta una bola de cristal", apostando por "tener fe, esperanza y caridad para llevar a buen puerto estas cosas".

Vox rechaza "totalmente" la llegada a Aragón de nuevos menores migrantes no acompañados. "Vamos a ver como sí nos podemos negar y cómo legalmente podemos evitar lo que hasta ahora parecía inevitable".

Alejandro Nolasco ha asegurado que este acuerdo es "la respuesta natural" a lo que eligieron los aragoneses en las urnas el 8F, cuando el PP obtuvo 26 escaños de 67, dos menos que la legislatura anterior, y Vox pasó de 7 a 14. "Va a haber más Vox puesto que el porcentaje de voto ha sido superior, estamos contentos con el resultado", ha realzado Nolasco.

El dirigente de Vox ha agradecido a Azcón "que haya tenido la disposición y valentía de llegar a este acuerdo", considerando que la dirección nacional del PP, Génova, "solo ha puesto palos en las ruedas o zancadillas". Para Nolasco, este pacto "no es otra cosa que responder a la mayoría natural" de las urnas.