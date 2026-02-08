Azcón destaca que solo el PP puede formar gobierno en Aragón, aunque lamenta perder dos escaños

El candidato del PP a la reelección a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ofrece una rueda de prensa tras la noche electoral, en el Hotel Reina Petronila, a 8 de febrero de 2026, en Zaragoza, - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a revalidar el cargo, Jorge Azcón, ha trasladado el mensaje "claro" de que al ganar las elecciones "solo el PP puede formar gobierno" en Aragón para los próximos 4 años. "No hay otros partidos que puedan presentar candidato para ser presidente", ha enfatizado.

El mensaje "claro, nítido e inequívoco" es que el Partido Popular ha ganado las elecciones, he reiterado. "Es la verdad. Solo hay un partido que puede decir que ha ganado las elecciones y nos hubiera gustado no perder un diputado por Huesca y otro por Zaragoza, pero con 26 escaños no hay ningún otro partido que haya tenido el resultado del PP".

En su intervención ha recordado que la historia del PP es "larga" porque "hay que reconocer que no es la primera vez que gana las elecciones", para citar los años 1999 y 2015, pero este 2026 es la primera vez que en Aragón el Partido Popular tiene el gobierno autonómico, tiene la Presidencia y la próxima legislatura "volveremos a tener la Presidencia del Gobierno de Aragón, ha avanzado.

Ha justificado estos datos porque "esta lectura, posiblemente fuera de Aragón no se conoce, pero es especialmente importante", ha querido hacer notar.

"Hemos ganado, hemos gobernado durante estos dos años y medio y vamos a volver a gobernar en la siguiente legislatura. Y además lo vamos a hacer con un partido en la oposición, el Partido Especialista, que ha sacado una vez más el peor resultado en su historia", ha subrayado.

TIC-TAC

En esta línea, ha señalado que a los aragoneses, "a los que nos gusta hablar claro, no íbamos a permitir que la portavoz de las mentiras --por Pilar Alegría (PSOE)-- tuviera un buen resultado". "La portavoz de las mentiras ha tenido el peor resultado en la historia del Partido Socialista. Esa es la verdad de esta noche".

Por eso, también ha lanzado un mensaje a los aragoneses de que el PP gobernará y el Gobierno del PP será "para todos los que viven en esta comunidad autónoma" y ha adelantado que hará lo que dijo en campaña electoral: "Vamos a seguir mejorando Aragón. Vamos a hacer que Aragón siga avanzando. Vamos a hacer que Aragón sea imparable", en referencia al lema de su campaña electoral.

Tras recordar que el PP se comprometió a un "Aragón mejor" ha incidido en que será lo que haga el próximo Gobierno de Aragón, que se encargará de que "la otra verdad de esta noche continúe". "Hoy, desde Aragón, decimos alto y claro, tic-tac, tic-tac. El sanchismo se acaba! Gracias. La nueva mayoría política!".

Ha reconocido que Aragón necesita un presupuesto, motivo por el que convocó elecciones, ya que no obtuvo la mayoría parlamentaria de las Cortes de Aragón para aprobarlo." Dejadme que os diga una cosa. Convocamos elecciones porque no había presupuesto. Convocamos elecciones porque no somos como ellos", en comparación con el PSOE.

Azcón ha animado a la numerosa militancia que le ha arropado la noche electoral que va a gobernar "como lo sabe hacer el PP". "Desde mañana nos ponemos a trabajar, hablando con todas las formaciones políticas para ahormar una nueva mayoría porque se necesita un presupuesto".

Ese es el motivo por el que convocó las elecciones porque "nos somos como ellos, la democracia tiene reglas y no estábamos dispuestos agarrarnos al sillón al precio que fuera. Ahora vamos a gobernar y a aprobar un presupuesto", ha subrayado convencido.

"Esta noche a celebrarlo y mañana, lo que sabe hacer y caracteriza al PP, que es trabajar", ha instado.

PARTICIPACIÓN

En su intervención ha destacado la participación en estas elecciones que ha calificado de "buena" para la democracia y "buena" para Aragón. También ha agradecido a los miles de votantes que han confiado en el PP, y el esfuerzo "titánico" del PP-Aragón entre los que ha citado a los interventores, apoderados, alcaldes, concejales y militantes. "Les estaré eternamente agradecido", ha afirmado

Ha agradecido a la candidata del PSOE, Pilar Alegría, que le haya felicitado por ganar y la deferencia para reconocer quien ha ganado las elecciones y también ha mostrado su agradecimiento a los candidatos de otras formaciones políticas que le haya felicitado porque "otras veces no han llamado, pero hoy si", ha apostillado.

