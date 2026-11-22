El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, este domingo en Fraga. Detrás, la candidata por la provincia de Huesca Ana Alós. - CHUS MARCHADOR

FRAGA (HUESCA), 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha exigido esta mañana al PSOE que pare con su campaña de "intimidación, de hacer trampas y de ejercer violencia verbal".

Azcón, ha rechazado lo que está ocurriendo en esta campaña, "cuando hemos visto que una manifestación fomentada por la izquierda rodeaba una mesa informativa del PP en Zaragoza, cuando la candidata socialista por Huesca hace trampas en un debate y cuando ayer una ministra hablaba de darle 4 bofetadas al presidente Feijóo. Una campaña electoral no puede convertirse en el ejercicio de violencia verbal ni de trampas", ha advertido.

Azcón ha hecho estas declaraciones en Fraga, donde ha expuesto las medidas del PP en materia de inmigración, acompañado por Ana Alós y por Ignacio Gramún, ambos candidatos al Congreso y en el caso de Gramún, alcalde de Fraga.