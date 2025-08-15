Azcón: "Lambán ha sido una persona coherente, valiente y sincera. Sabías que te iba a decir lo que pensaba"

Archivo - El presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón (d), y el expresidente del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán (i), durante el acto institucional del Día de Aragón de 2024 - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado del expresidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, fallecido esta viernes a causa del cáncer, que ha sido una persona "coherente, valiente y sincera".

"Yo --ha relatado Azcón-- he tenido múltiples discrepancias políticas con el presidente Lambán, pero es verdad que siempre sabías que te iba a decir lo que pensaba. Javier Lambán no tenía pelos en la lengua, a Javier Lambán se le entendía claramente cuando quería decir algo y por eso tiene mi admiración política y me respetó".

A su parecer, Lambán se entregó a la comunidad autónoma en cuerpo y alma. "Esta entrega y la pasión con la que Javier vivía la política creo que es algo que todos los que nos dedicamos al servicio público tenemos que aprender. Sin esa pasión, sin esa entrega, sin la devoción que Javier sentía por el servicio público es muy difícil dedicarse a algo tan importante como es el Gobierno de Aragón", ha opinado. Se ha mostrado convencido de que Lambán "sin ningún genero de dudas la tenía y ha añadido: "todos tenemos que aprender de eso".

PÉSAME A LA FAMILIA

Jorge Azcón se ha desplazado esta tarde hasta Ejea para dar el último adiós a Lambán, y ha subrayado que, "en estos momentos, lo más importante es trasladar el pésame a su familia, a su mujer, a su hija, a sus nietas, no solamente del Gobierno de Aragón, sino expresar el pésame y el respeto de la sociedad aragonesa".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha comentado que el expresidente Lambán "antes de todo ha sido un servidor público" porque ha servido desde el Ayuntamiento de Egea, desde la Diputación Provincial y también lo hizo durante ocho años desde el Gobierno de Aragón.

"Esa figura de servidor público, de haber antepuesto su propia salud a lo que eran los intereses de la comunidad autónoma, de que fueran primero los intereses de la comunidad autónoma y luego, posteriormente, su salud, creo que tenemos que reconocerla y que tenemos que honrarla", ha concluido.