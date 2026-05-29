Azcón lamenta la muerte de José Manuel Blecua: "Nos deja un legado intelectual inmenso"

El presidente del gobierno de Aragón, Jorge Azcón (c), durante la ceremonia de posesión de los nuevos miembros del Consejo de Gobierno de Aragón, en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, a 4 de mayo de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). Los nuevo - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha lamentado el fallecimiento del filólogo aragonés José Manuel Blecua, asegurando que "nos deja un legado intelectual inmenso, que seguirá siendo referencia para generaciones de estudiosos y amantes del español".

El académico y exdirector de la Real Academia Española (RAE) ha fallecido este viernes 29 de mayo en Madrid a los 86 años, según ha informado la RAE.

Nacido en Zaragoza el 21 de junio de 1939, fue elegido académico de número el 19 de junio de 2003 para ocupar la silla 'h' y tomó posesión el 25 de junio de 2006 con el discurso titulado Principios del 'Diccionario de Autoridades'. Elegido director de la RAE en diciembre de 2010, ocupó el cargo entre 2011 y 2014. Además, fue secretario de la corporación de 2007 a 2009.

En una publicación en la red social 'X' --antes 'Twitter'--, el presidente aragonés ha definido a Blecua como "uno de los grandes filólogos aragoneses" y un "apasionado defensor de nuestra lengua y exdirector de la RAE", y ha trasladado su cariño a la familia, compañeros y amigos.