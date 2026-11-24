TERUEL 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón, pedirá al próximo Gobierno de España que actualice el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) al IPC cada año, ha avanzado este martes en un mitin en la ciudad de Teruel, donde también ha aseverado que en el candidato del PP a la Presidencia del Ejecutivo central, Alberto Núñez Feijóo, "se puede confiar" y que "es un hombre de palabra".

En un mitin, en la antigua sede del Banco de España, acompañado de los candidatos Emma Buj y Alberto Herrero, Azcón ha recordado que el FITE lo impulsó el popular Santiago Lanzuela cuando gobernaba Felipe González y "hoy hay FITE aprobado en el Consejo de Ministros porque nosotros nos hemos acordado de llamar".

En referencia a la provincia de Teruel, Jorge Azcón ha dicho también que solo Feijóo "se ha comprometido con cuestiones concretas con la provincia de Teruel", en alusión al compromiso de introducir la despoblación en el nuevo sistema de financiación.

Además, ha recordado que el PP va junto con el PAR a las elecciones y "hoy es más fácil que nunca" porque el PP va a defender los intereses de Aragón "cuando Feijóo esté sentado en La Moncloa".

Ha preguntado "quién queremos que represente a Teruel", indicando que el PP manda al Congreso alcaldes "que son de Teruel, que van a defender a Teruel y se presentan por un partido que hace propuestas pensando en los turolenses".

Estamos haciendo viviendas" en la provincia de Teruel y la izquierda hizo 86 en todo Aragón cuando gobernó, ha continuado Azcón, indicando también que "nunca se había invertido tanto dinero en las carreteras como estamos invirtiendo nosotros en las carreteras de Teruel".

EN AVIÓN A BARCELONA

Azcón ha aludido al mitin del presidente del Gobierno de España y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, esta tarde en Huesca, señalando que en el evento ha participado la candidata al Congreso, Begoña Nasarre, que "lo ha hecho sin móvil, no lo ha necesitado", añadiendo que tendría que haber pedido perdón por "hacer trampas" utilizando el móvil en el reciente debate en Aragón TV.

Sánchez "ha ido en avión" al siguiente mitin, también esta tarde en Barcelona, "porque a él le gusta más viajar en avión", ha continuado Azcón, quien ha criticado que "no ha tenido ni un solo compromiso con la Comunidad Autónoma" en el mitin: "Nada de lo que ha dicho en Huesca lo podía haber dicho en Andalucía o Cataluña".

En la camiseta, ha continuado Azcón, Sánchez "se podría haber puesto 'la fuerza de las sobrinas o de las saunas", pero "se ha puesto la fuerza de las mujeres", y ha mencionado "el caso Parador", añadiendo que "busca votos a uno y otro lado del PSOE y se está disfrazando en función de los votos que le interesa captar ese día".

"Os aseguro que hoy la bandera de España en Cataluña no la va a levantar", ha dicho Azcón, mencionando que Sánchez ha levantado una bandera de Aragón en el mitin de Huesca, lo que ha atribuido a que "es caníbal Sánchez, ya se ha comido a todo el Frente Amplio y hoy le toca comerse a la CHA", que "sí que se presenta en Huesca, no en Teruel" y Sánchez ha intentado convencer "a los cuatro que le quedan a CHA en Huesca que él sí va a defender Aragón", insistiendo en que Sánchez no se ha comprometido a nada en el mitin oscense.

El también presidente de la Comunidad Autónoma ha criticado a Teruel Existe, dirigiéndose a su electorado para afirmar: "Si crees que el objetivo era hacer presidente a Pedro Sánchez, mantén el voto a Teruel Existe, pero no va a sacar un diputado, y el único que va a defender a Teruel en el Congreso son los diputados del PP".

Si llega al Congreso "el señor Herminio" Sancho, candidato del PSOE, defenderá "lo que diga Sánchez", como puede ser la amnistía, pero no la despoblación, mientras que "no sabemos qué proyecto tiene Vox para la provincia de Teruel" y "los de CHA ya decidieron que ni se presentaban" por Teruel y "el de Teruel Existe dice una cosa y cuando llega al Congreso hace la contraria", asegurando que Tomás Guitarte "volvería a votar a Sánchez".

Jorge Azcón ha criticado la intervención de la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, en el mitin oscense, señalando que "se le ha olvidado" aludir a "las trampas" de Begoña Nasarre en el debate de CARTV, la quema de una papeleta del PP por parte del concejal del PSOE en Huesca Roberto Cacho y el rifi-rafe de manifestantes por la educación con militantes del PP, días atrás, en Zaragoza,

"Lo que me ha extrañado que también haya querido hablar de la mujer", considerando que "no habla de la ley de solo sí es sí o de las pulseras antimaltrato, ni de Paco Salazar, que lo echan del partido por acosar a mujeres y luego Pilar Alegría queda a comer amigablemente con él en Madrid". Ha prometido reparar el Parador de Teruel "para que puedan venir cuantos más turistas mejor".

Ha dicho que "es mejor que Pilar Alegría no venga a Teruel", recordando que comparó la financiación singular de Cataluña con las ayudas al funcionamiento, cuando era portavoz del Gobierno de España, y el comité provincial del PSOE Teruel le pidió que se disculpara pero "nunca lo hizo". Azcón ha preguntado si los socialistas van a ir a Teruel "a bailar" con el Corredor Cantábrico-Mediterráneo o el Nudo Mudéjar: "Hasta al PSOE le da vergüenza venir a Teruel a bailar cuando se han olvidado de la provincia".

El presidente del PP Aragón ha preguntado "cómo ha cambiado España estos ocho años", si ha mejorado la democracia, cuestionando "cuándo se han visto urnas de cartón en un consulado español", indicando que además "por la noche se quedan sin vigilancia policial".

Ha aludido al debate a 8 en TVE, este lunes, comentando que la representante del PP, Ester Muñoz, ha hecho hoy campaña con el candidato vasco, Jon Echeverría, "un chaval que está dando lecciones de muchas cosas, pero primero de valentía, no solamente le funciona la cabeza, sino que es valiente". Azcón hizo campaña con Echeverría la semana pasada para "apoyar una idea de convivencia, de defender los valores democráticos, lo que representa el PP en el País Vasco".

Azcón ha mencionado a Cintia Rocho, "jefa de un clan del narcotráfico en Badajoz", a donde "han ido las cloacas del PSOE a pedirle que hiciera daño a una juez", la que investigó al hermano de Pedro Sánchez. Rocho ha declarado hoy en la Audiencia Nacional "para decir que las cloacas del PSOE se pusieron en contacto con ella para eliminar a la juez".

Respecto a la periodista Silvia Intxaurrondo, ha recordado que la Junta Electoral Central le ha sancionado "por no ser imparcial" en su programa de TVE y "lo que ha hecho es echarle la bronca a la Junta y poner en duda a los jueces y magistrado".

En cuanto al "espectáculo del PSOE", Azcón ha considerado que "lo que va volar en Plus Ultra son los millones de los españoles" mientras "el amigo Zapatero se quedó con las joyas". También se ha referido al expresidente del Gobierno de España Felipe González, quien ha afirmado que no es democrático un Gobierno que no aprueba un presupuesto en cuatro años. "No lo pienso yo, lo piensa Felipe González".

Asimismo, ha comentado las encuestas "del CIS de Tezanos", indicando que "este es el último CIS de Tezanos". "Eres tú el que no va aceptar el resultado de las elecciones porque has dado sobradas muestras estos ocho años de que te falta talante democrático", ha reprochado Azcón a Pedro Sánchez.