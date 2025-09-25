Azcón pide "coherencia" a CHA: "Es incompatible defender a Aragón y a un PSOE que propone condonación de deuda"

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha pedido "coherencia" a Chunta Aragonesista (CHA), puesto que es "incompatible defender a un Partido Socialista que propone una condonación --de deuda-- y decir, como dicen ustedes, que se defiende a Aragón".

Así ha respondido el jefe del Ejecutivo autonómico al portavoz de CHA, José Luis Soro, quien le ha pedido, durante su intervención en la segunda sesión del Debate sobre el estado de la Comunidad, convocar elecciones anticipadas.

Por su parte, Azcón ha preguntado a Soro por qué CHA no reclama la convocatoria de elecciones generales, a lo que él mismo ha respondido: "Porque se quedan sin diputado". La formación aragonesista cuenta con un parlamentario en el Congreso, Jorge Pueyo, integrado en Sumar.

"Si CHA se presenta en solitario a las elecciones --generales--, el diputado salta por los aires. Por eso no piden elecciones, porque a ustedes lo que les interesa es el silloncito del diputado que está contento en Madrid", ha opinado Azcón.

En esta línea, el presidente autonómico ha considerado que el problema "más importante" que tiene CHA es el de la coherencia y ha apuntado que "el verdadero debate es qué ocurre con un sistema de financiación privilegiado para Cataluña" y cómo un partido que se dice "aragonesista" debe estar apoyando al Gobierno de España, "que va a perjudicar la financiación de los servicios públicos en la comunidad autónoma".

Jorge Azcón ha recordado al portavoz de CHA que la propuesta del nuevo sistema de financiación en la que trabaja el Ministerio de Hacienda haría perder a Aragón 1.300 millones para sanidad, educación y políticas sociales.

Ha observado que el sistema de financiación "se hizo pensando en el café para todos" y el PSOE "nos está proponiendo que pasemos de eso al café de caca". Así, ha apelado a Soro: "¿Ustedes van a apoyar a ese Gobierno?".

También en materia de financiación, el presidente aragonés ha recordado a Soro que fue CHA "quien rompió la oportunidad de que defendiéramos la orografía, de que defendiéramos la despoblación como criterios" para lograr una financiación justa para Aragón.

Ha reflexionado Azcón: "Cuando gobierna la izquierda y el Partido PP está en la oposición, somos capaces de llegar a un acuerdo; pero cuando el gobierno es del Partido Popular y la izquierda está en la oposición se rompen las reglas del juego por su interés político y partidista. Ni es justo ni les va a beneficiar políticamente".

POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

En materia de políticas sociales, Azcón ha aclarado que lejos de la realidad que ha dibujado el portavoz de CHA, "hay más prestaciones en dependencia, se hacen en menos tiempo, hay más equipos de valoración y hay más capacidad para la discapacidad", además de que el presupuesto en este área se ha incrementado en un 12%.

En otro orden de cosas, Jorge Azcón se ha referido a la gestión realizada por Soro durante su etapa como consejero del área de Vivienda del Gobierno de Aragón. "Hicieron el papeleo de lo que era la licitación y toda la preparación de los pliegos de condiciones en la preparación de los concursos, que es muy importante", sin embargo, solo construyeron, ha insistido el presidente, 86 viviendas en ocho años con fondos propios.

"Sólo faltaría que le manden el dinero de Europa y que encima sea incapaz de gestionarlo", ha ironizado Azcón, para añadir: "Su política de vivienda, lo siento, pero no fue buena y creo que la juzgaron los aragoneses y, por lo tanto, hay poco debate sobre eso".