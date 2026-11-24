El líder del PP Aragón, Jorge Azcón, en Huesca. - PP-ARAGÓN

HUESCA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP de Aragón, Jorge Azcón, ha pedido al jefe del Ejecutivo autonómico y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, que se comprometa con la provincia altoaragonesa y que condene el comportamiento de los socialistas durante la campaña electoral por los comicios generales del 29 de noviembre.

Pedro Sánchez intervendrá este martes en un acto de campaña en Huesca, previsto para las 16.00 horas, en el Palacio de Congresos, y que se desarrollará tras la polémica por las acciones de dos representantes socialistas oscenses en la campaña electoral.

Por un lado, el uso de un teléfono móvil por parte de la candidata del PSOE al Congreso por Huesca, Begoña Nasarre, en el debate de Aragón TV; por otro, la quema de la papeleta electoral del PP a manos del concejal socialista oscense Roberto Cacho, un acto que difundió en un vídeo publicado en redes sociales.

Azcón ha intervenido este martes en un acto de campaña sobre financiación y ha reclamado a Sánchez que condene "las trampas y la mala educación", además de que se comprometa con Huesca. "Pedro Sánchez viene a Huesca y espero que además de hablar de sus candidatos haciendo trampas en los debates, hable de los problemas de los oscenses", ha expresado.

El dirigente del PP ha reclamado que "condene las trampas y la mala educación, por ser cortés, que supone quemar una papeleta del PP, pero además le pediría que se comprometa con Huesca· y es que "uno de los debates fundamentales que vamos a tener en los próximos cuatro años tiene que ver con el sistema de financiación".

En este punto, ha asegurado que el compromiso del candidato del PP a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, es "indudable" y pasa porque "la despoblación se tenga en cuenta en el sistema de financiación, algo que el PSOE defendía en Aragón y que la llegada de Pedro Sánchez y los pactos a los que ha llegado con los independentistas ha hecho que el PSOE de Aragón deje de defender algo tan justo como es la despoblación".

REPROBACIÓN

De esta forma, Azcón se ha sumado a la petición de la candidata 'popular' al Congreso por Huesca, Ana Alós, a Sánchez, instándole a que repruebe dichas conductas.

Alós ha indicado: "Hoy en Huesca le pedimos que censure la actividad del PSOE en esta campaña electoral, que censure las trampas en los debates, que censure la quema de papeletas del adversario político y que diga claramente si respalda estas actividades en la campaña o las rechaza".