Azcón (PP) pide la dimisión de Óscar Puente: "El ministro ha mentido y su labor ha tenido consecuencias"

ZARAGOZA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha pedido la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien comparece este jueves en el Senado para informar sobre los últimos accidentes ferroviarios. "Ha mentido y su labor ha tenido consecuencias", ha indicado.

En declaraciones a los medios de comunicación tras una rueda de prensa en la que ha presentado propuestas para los autónomos, en el marco de la campaña electoral del 8 de febrero, Azcón ha exigido a Puente que des las "necesarias explicaciones" en el Senado y "que dimita".

"Lo que está pasando con los trenes, con el AVE y lo que está ocurriendo con el sistema de trenes convencional en Aragón, pero también en España, es absolutamente inaceptable", ha considerado Azcón, agregando que el ministro Óscar Puente "ha mentido y, por desgracia, la labor que se ha hecho" desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "ha tenido consecuencias".

Ha opinado que es "absolutamente necesario" la elaboración de plan de mantenimiento --de las infraestructuras ferroviarias--, que dejemos las ambigüedades y las falsas promesas que se han hecho de aumento hasta 350 kilómetros en las vías del AVE cuando la realidad es que cada día el AVE tiene más limitaciones y cada día el AVE sufre más retrasos".

También ha censurado el presidente de Aragón y candidato 'popular' a la reelección el "inadmisible" precio de los billetes, mientras "la calidad y el servicio se ha deteriorado extraordinariamente". En este sentido, ha reclamado a Renfe y Adif: "Deberían estar bonificando el precio de los trenes, porque los retrasos son el día a día, no la excepción".

Jorge Azcón ha propuesto: "Mientras todos los problemas que tiene la red ferroviaria en nuestro país continúen, el precio que tenemos que pagar por subirnos en un tren tiene que ser acorde, por lo menos, con el mal servicio que se está prestando".

PUENTE Y ALEGRÍA, "MISMO EQUIPO"

El dirigente del PP ha justificado su reclamación sobre la dimisión del socialista Óscar Puente: "Hay sobradas razones. No queremos que quien no ha sabido gestionar los trenes sea quien se encargue de gestionar nuestra sanidad o de gestionar nuestra educación. Sánchez, Ábalos y Pilar Alegría forman parte del mismo equipo, del equipo que ha generado problemas en el Gobierno de España".

"En Aragón no queremos que los que han traído problemas, que los que han sido incapaces de gestionar infraestructuras de las que nos sentíamos orgullosos, sean los que el día de mañana puedan estar gestionando los servicios públicos básicos de nuestra comunidad autónoma".