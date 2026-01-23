Azcón promete 1.000 viviendas públicas al año y una rebaja fiscal para hacerlas asequibles a los jóvenes

Azcón en el pirmer acto de la campaña electoral del 8F frente a las obras de construcción de viviendas públicas de alquiler asequible en el barrio zaragozano de Valdespartera. - PP ARAGÓN

El candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha comprometido a impulsar en la próxima legislatura la construcción de un millar de viviendas públicas al año y rebajar a los jóvenes la carga fiscal asociada a la compra de una casa.

Frente a las obras que se desarrollan en el barrio zaragozano de Valdespartera para levantar 448 viviendas públicas de alquiler asequible que, en mayor parte irán dirigidas a jóvenes de entre 18 y 39 años, el candidato a revalidar el mandato en el Pignatelli el 8 de febrero ha comenzado la campaña electoral avanzando sus planes en materia de vivienda, principal preocupación para la sociedad aragonesa y española, según refleja la última encuesta del CIS.

Arropado por la mayoría de los que han sido sus consejeros, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y buena parte de los candidatos del PP por la provincia de Zaragoza, Azcón ha llamado a aprovechar el hecho de que Aragón celebre comicios en solitario para protagonizar una campaña electoral "de propuestas y oportunidades" porque en estas elecciones, ha advertido, "no se presentan Pedro Sánchez, sino su exministra Pilar Alegría; ni Santiago Abascal, sino Alejandro Nolasco, que formó parte del Gobierno de Aragón pero decidió irse".

Para ello ha esgrimido "el aval del buen trabajo" desarrollado en dos años y medio con el impulso de 3.000 viviendas públicas y ha prometido que su próximo ejecutivo incrementará el ritmo construyendo cada año "no menos de 1.000 viviendas, pensando fundamentalmente en los jóvenes".

Un compromiso, al que ha añadido el de la reducción del 50% del impuesto de transmisiones patrimoniales para aquellos jóvenes menores de 36 años que compren una vivienda con un precio inferior a los 225.000 euros.

Medidas presentes y futuras con las que ha defendido estar haciendo "la mejor política de vivienda en España" tras haber "más que duplicado" el presupuesto dedicado a esta materia. Todo para acabar con las actuales dificultades de acceso a la vivienda que, ha advertido, "no son casualidad", tras ocho años de gobierno socialista en Aragón y las 86 viviendas públicas que construyó en la Comunidad.

En ese sentido ha reivindicado la valía del programa 'Aragón más vivienda' con planes para desarrollar viviendas en las capitales de provincia, las comarcas, los pequeños municipios y aquellos con una mayor presión turística. "Ninguno de esos programas existía cuando gobernaba el PSOE, que ni pensaba en la vivienda".

La gestión, ha resaltado, diferencia al PP de las propuestas del resto de partidos, tanto de "los que nunca han tenido experiencia en vivienda, y de los partidos de izquierda que la han tenido, con los resultados que han acreditado".

Al margen de la política de vivienda, Azcón ha destacado las "extraordinarias noticias" de la inversión logística retomada ahora por Amazon en La Muela (Zaragoza), que conllevará la creación de 600 puestos de trabajo. Un proyecto "del que tanto hablaron los socialistas cuando se abandonó en la época en la que ellos gobernaron, aunque nos enteramos cuando llegamos al gobierno", ha reprochado.

Una nueva inversión que ha situado "a la altura" de Inditex y la gigafactoría y que ha ligado a las buenas perspectivas que para la economía aragonesa pronostica el último estudio de la Fundación Basilio Paraíso. "Un momento histórico con miles de millones de euros de inversión que van a significar 35.000 puestos de trabajo en los próximos años, el incremento del PIB, la riqueza de los aragoneses, mayor recaudación y mejores servicios públicos de sanidad, de educación y de políticas sociales. Así es como se cambia Aragón", ha resumido Jorge Azcón.

ENCUESTAS

A preguntas de los medios de comunicación, el candidato Jorge Azcón se ha referido a las últimas encuestas publicadas en las que se indica que el PP seguirá necesitando a Vox para gobernar. Azcón ha señalado que la opinión que le interesa es la del 8F, pero se ha quedado con el dato de que en todos los sondeos publicados hasta el momento "el PP va a ser el partido más votado y que por primera vez en la historia de Aragón va a sumar más representación que todos los partidos de izquierda juntos". Un dato que ha estimado como "diferencial".

Según esas encuestas, "el PSOE se aproxima al peor resultado que ha tenido en la historia". Unas tendencias que, se explican a su juicio de la siguiente manera: "Si el PP está creciendo es porque podemos hablar de hechos cuando hemos gobernado durante estos dos años. Y si el PSOE se aproxima al peor resultado de esa historia es porque los aragoneses también están viendo que no va a defender a Aragón, va a defender a Sánchez. Pilar Alegría ha venido a esta comunidad autónoma a defender los intereses de Sánchez para mantenerse en la Moncloa, no a defender a los aragoneses".

CRECIMIENTO DE VOX

Preguntado por el crecimiento que las encuestas dan a Vox, Azcón ha indicado que él se centra en "mantener y ampliar" el crecimiento del PP en Aragón y en "confrontar" con el PSOE y ha destacado que las encuestas solamente le dan a él como único posible presidente.

Por último, ha asegurado respetar el derecho de huelga y manifestación en favor de la escuela pública en Aragón, pero ha defendido el incremento en 200 millones de euros de las inversiones de su gobierno en educación, el aumento de profesores pese a haber menos alumnos y la mejora de sus nóminas.

DEFIENDE SU MODELO EDUCATIVO

"Se invierte más en los colegios, se atiende con más medios la diversidad" ha reivindicado en una "apuesta" por la educación que incluirá la pública "y la que se sostiene con fondos públicos que, por cierto, ha recordado, la inventó el gobierno socialista".

En ese sentido, ha advertido de que su partido no va a renunciar a las propuestas electorales que ya recibieron un respaldo mayoritario en las pasadas elecciones: "Voy a defender mi programa electoral, mi palabra y lo que los aragoneses quieren mayoritariamente", ha concluido Azcón.