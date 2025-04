Azcón: "El PSOE tiene un problema en el corazón, sus políticas significan desigualdad en toda España y en Aragón"

El presidente aragonés reprocha a Pilar Alegría que está muy ocupada en defender a Sánchez y dedica sus horas libres a esta Comunidad

"El PSOE está intentando ocultar un problema muy grave que ha tenido con la prostitución alrededor de determinados cargos del partido"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado, en una entrevista concedida a Europa Press, que "el PSOE tiene un problema en el corazón: Sus políticas significan desigualdad en toda España y, por supuesto en Aragón".

Se ha quejado de que el PSOE "defiende la desigualdad en el sistema de financiación autonómica, comparando la financiación de Teruel --las ayudas al funcionamiento empresarial-- con la que pueden exigir los independentistas catalanes; una política desigual respecto de la deuda porque quieren que seamos Aragón y el resto de España quienes paguen la deuda de Cataluña; repartir de forma desigual a los menores no acompañados o establecer diferencias respecto a las ayudas ante los aranceles de Trump".

No obstante, piensa que "lo lógico es que el PP y el PSOE se pongan de acuerdo en asuntos estratégicos, en los que ha habido acuerdo en el pasado y en los que no tiene sentido que el acuerdo se pueda romper en el futuro", ha considerado Azcón, quien desea que su relación con la secretaria general del PSOE regional, ministra de Educación, FP y Deportes, y portavoz del Gobierno de España se base esencialmente en "defender la Comunidad Autónoma".

Sin embargo, "el elemento de distorsión es que había un PSOE que decía tener voz propia y defender Aragón por encima de cualquier otra cuestión, pero ha mutado y hoy la prioridad es defender al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y no los intereses de los aragoneses".

Serán los ciudadanos quienes decidan quién gana las elecciones autonómicas de 2027, pero "de momento ni los datos que se publican ni lo que han opinado los aragoneses tiene nada que ver con que el PSOE pueda acabar obteniendo un buen resultado en Aragón porque los aragoneses se dan cuenta de lo que está pasando, de que hoy el PSOE está defendiendo la desigualdad como eje vertebrador de lo que ocurre", ha afirmado.

A su juicio, Pilar Alegría "es una persona muy interesada en lo que pasa en el Gobierno de España, está muy ocupada en defender a Pedro Sánchez y por eso es la portavoz del Gobierno, y dedica sus horas libres a la Comunidad Autónoma".

Entre el PSOE del exsecretario general regional, Javier Lambán, y la actual titular, Pilar Alegría, el jefe del Ejecutivo autonómico ha estimado que "hay una diferencia fundamental: Que el PSOE de Lambán, cuando no compartía lo que impulsaba Pedro Sánchez, lo decía, aunque luego siempre acababa votando con el PSOE de Pedro Sánchez, pero en el caso de Pilar Alegría no hay ni discrepancias", de forma que "recibe indicaciones de Ferraz y de La Moncloa y eso es lo que nos vienen a contar al día siguiente en Aragón".

CASO ÁBALOS

En relación a la supuesta fiesta del exministro José Luis Ábalos en 2020, en el Parador de Turismo de Teruel, Azcón ha opinado que "el fondo de la cuestión es qué ha pasado en el entorno del exministro Ábalos, exnúmero dos del PSOE, con las prostitutas, y uno de esos acontecimientos ha tenido lugar en el Parador de Teruel, y lo que conocemos son vídeos de trabajadores del Parador diciendo que, efectivamente, allí acudieron prostitutas aquella noche con el señor Ábalos, que destrozaron una suite y lo que la propia Pilar Alegría ha acabado reconociendo unos cuantos días después de que le preguntaran es que ella también estuvo allí esa noche".

"Es evidente que es la portavoz de Sánchez y exdelegada del Gobierno --en Aragón-- cuando el ministro Ábalos estaba en el ejercicio de su cargo quien tiene que dar explicaciones de lo que allí ocurrió ese día en general y de qué es lo que ha pasado con un señor tan importante dentro del PSOE como el señor Ábalos", ha expuesto el también presidente del Partido Popular en Aragón.

"Cuando lo cesaron de ministro, ¿qué sabían de todo lo que estaba ocurriendo? ¿Conocían los problemas de corrupción, conocían los trabajos a supuestas amantes del señor Ábalos contratadas en empresas públicas que luego no acudían a su puesto de trabajo aunque les pagaran los alquileres de los pisos supuestos comisionistas?", ha cuestionado.

"Hay cantidad de preguntas que no solamente se las hace el presidente del Gobierno de Aragón, se las hacen todos los aragoneses después de haber conocido los informes de la Guardia Civil y a todo eso es a lo principal a lo que tiene que contestar la portavoz de Sánchez", ha agregado.

"Nosotros hemos pedido toda la información sobre lo que ocurrió allí esa noche y creo que es muy relevante que la actual portavoz y ministra esté hablando de unos supuestos acontecimientos sin saber de verdad qué ocurrió allí aquella noche".

"Yo he visto los vídeos de las declaraciones de los trabajadores del Parador y no creo que esos trabajadores mientan, no creo que esos trabajadores sean de una o de otra formación política", sino que "cuentan la verdad, que la noche que el ministro Ábalos durmió en el Parador de Teruel, hubo prostitutas en aquella habitación y acabaron destrozando la suite del parador de Teruel".

Azcón ha apostillado que "el PSOE está intentando, además, ocultar un problema muy grave que ha tenido con la prostitución alrededor de determinados cargos del Partido Socialista".

"¿Lo reportó Alegría al partido, lo reportó a Moncloa, lo reportó al Ministerio? ¿Qué es lo que efectivamente pasó allí, lo sabía, no se enteró de nada o se enteraron y lo han estado callando durante todos estos años hasta que los medios de comunicación lo han dado a conocer?".

Jorge Azcón ha comentado que este no es el único caso de supuesta corrupción en torno a La Moncloa, enfatizando: "Es imposible que eso no preocupe también a los españoles porque es la primera vez en la historia política de este país que la corrupción ha estado tan cerca del presidente del Gobierno".

"Es verdad que hemos podido conocer casos de corrupción pero nunca casos en los que la mujer del presidente del Gobierno y el hermano del presidente hayan estado directamente imputados en procesos judiciales. Ellos y La Moncloa pueden querer que se hable de cualquier tipo de cosa menos de eso pero creo que los españoles leen noticias, escuchan la radio, ven la televisión y eso es absolutamente imposible de ocultar".

TENSIÓN POLÍTICA

Jorge Azcón se ha mostrado convencido de que "es muy difícil que la tensión política que hay a nivel nacional no acabe trasladándose al resto de comunidades autónomas".

"Si el Partido Socialista no hubiera decidido construir un muro y que la polarización fuera el eje fundamental del Gobierno de España y nos fijáramos más en lo que está ocurriendo en Portugal o en Alemania, la tensión política se reduciría significativamente, pero el Partido Socialista ha decidido que sus socios son los que son".

Azcón ha continuado diciendo que "la extrema izquierda del Partido Socialista parece que ha saltado por los aires con una dimensión, hasta el día de hoy, irreconciliable entre Sumar y Podemos; el Partido Socialista se ha echado en manos de un prófugo como es Puigdemont y está colaborando con formaciones independentistas y con los herederos del terrorismo", de forma que "la crispación que el Partido Socialista introduce en la política, por desgracia, llega a todas las comunidades autónomas".