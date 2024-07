Azcón recalca que "Aragón es solidaria con los MENA" y su Gobierno responde a la voluntad de las urnas

ZARAGOZA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha manifestado este jueves, en la sesión plenaria extraordinaria de las Cortes donde ha comparecido para explicar la ruptura de la coalición con VOX y la conformación del nuevo Ejecutivo, que "Aragón va a seguir siendo solidaria con los 'MENA'" y que su Gobierno en solitario del PP responde a la voluntad expresada mayoritariamente por los ciudadanos en las elecciones autonómicas de 2023.

Azcón ha señalado que el presidente de VOX, Santiago Abascal, rompió el 11 de julio los acuerdos suscritos con el PP en cinco comunidades autónomas, entre ellas Aragón, para formar coaliciones de gobierno, "obligando a sus consejeros a abandonar los gobiernos autonómicos", lo que en Aragón supuso la salida del vicepresidente primero, Alejandro Nolasco, y del titular de Agricultura, Ángel Samper.

Ha dejado claro que "el único motivo de la ruptura" fue que el PP aceptó la propuesta del Gobierno de España de repartir entre las comunidades a 400 menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias, de un total de 6.000, "un problema que se va a agravar en los próximos meses" ya que podría haber hasta 11.000. "Aragón va a seguir siendo solidaria con el resto de comunidades y con los 'MENA'", ha aseverado.

A su juicio, "VOX se ha equivocado, no debería haber politizado la cuestión", ya que "las políticas de inmigración deberían ser tratadas como una política de Estado". Sin embargo, "a pesar de las diferencias el Gobierno de coalición estaba funcionando, se estaban cumpliendo los acuerdos y se estaban revirtiendo algunos errores de la izquierda", de forma que "estábamos mejorando la vida de todos los aragoneses a través de proyectos transformadores".

Jorge Azcón ha destacado, de este primer año de gobierno, el incremento de las partidas para Educación, Sanidad y Servicios Sociales; el aumento de los fondos propios de Agricultura hasta los 77 millones "tras un año de extrema sequía", o la puesta en marcha del plan de vivienda "más ambicioso" y la mejora de 1.700 kilómetros de carreteras.

"Este Gobierno de coalición ha funcionado razonablemente bien", ha continuado Azcón, indicando que desde que conoció que VOX abandonaría el Gobierno el PP trabajó "con la máxima celeridad" para asumir sus competencias en beneficio de "la normalidad institucional", reorganizando las competencias", con un ahorro de 500.000 euros.

"Es lo que merecen los aragoneses, anteponer el interés de la mayoría a través de políticas valientes y eficientes", ha proclamado Jorge Azcón.

Ha respondido a la portavoz del PSOE, Mayte Pérez, que "el PP no consiente chantajes, órdagos ni trágalas" y que "si alguien traga es el PSOE, ustedes tragan con la amnistía, los indultos y las competencias en inmigración" para Cataluña.

Ha dejado claro que su proyecto político "no va a variar ni una coma" y ha pedido a los diputados de VOX que "hagan una oposición constructiva, no convertirse en el partido que le interesa al PSOE porque no puede ser que la izquierda sea quien marque el futuro de su formación política".

GRUPOS

El portavoz del PP, Fernando Ledesma, ha señalado que VOX debe asumir la decisión que tomó de abandonar el Gobierno, afirmando que "han salido del Gobierno más miembros de VOX que 'mena' van a llegar a Aragón".

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo ha dejado claro que Azcón "mantiene intacto el apoyo del PAR" y ha confiado en que este Gobierno será "mejor que el anterior". De VOX ha dicho que "cuando eres una franquicia política y te dirigen desde Madrid pasan estas cosas".

Por su parte, el portavoz de VOX, Alejandro Nolasco, ha dicho que Azcón "va a gobernar en minoría a partir de ahora" y que "el culpable de la ruptura ha sido Feijóo: Lamento que ustedes tengan un presidente 'progre' que lo que quiere es contentar a Pedro Sánchez".

Nolasco ha sido claro: "No cuenten con nosotros para convertir Aragón en un refugio de la inmigración ilegal". Ha opinado que "ayer decían 6.000, hoy 20.000 y mañana barra libre", añadiendo: "Nos debemos a los votantes".

El exvicepresidente primero del Ejecutivo ha defendido la gestión de VOX durante once meses, mencionando las ayudas a los multiservicios y a los comedores vecinales, la instalación de wifi en consultorios rurales o la mejora de los juzgados.

Desde el PSOE, Mayte Pérez ha espetado a Azcón que "es el único responsable de abocar al precipicio la estabilidad de la comunidad" y preside "el primer Gobierno que va a estar en soledad porque no tiene asegurada la mayoría parlamentaria".

En representación de CHA, José Luis Soro ha pedido a Azcón que convoque elecciones autonómicas o "al menos" someterse a una cuestión de confianza en el Parlamento. Ha considerado que ha habido un año de "machismo, trasvasismo y LGTBIfobia porque usted --Azcón-- ha querido".

Para el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, Nolasco "se fue", no le cesó Azcón. Ha alertado de que la brecha entre Zaragoza y el territorio "se agiganta" y ha pedido "un golpe de timón" para rectificar las políticas de cohesión territorial.

El diputado de Podemos, Andoni Corrales, se ha preguntado si VOX ha dejado el Gobierno regional "porque se lo ha marcado su gran líder o porque se montaron sus chiringuitos y un año después veían que no había nada encima de la mesa y dijeron 'vamos, rápido, que nos van a pillar".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, se ha mostrado convencido de que "la agenda pactada con la ultraderecha va a seguir operando", en alusión a "la privatización, el ultraliberalismo, la agenda ultra", tras lo que ha considerado que el problema era "la nefasta gestión" de la consejera de Educación, antes de la reorganización Claudia Pérez Forniés.