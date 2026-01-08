Azcón reclama una reunión del Consejo de Política Fiscal tras el acuerdo de "la desvergüenza" de PSOE y ERC

1040929.1.260.149.20260108151654 El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante su comparecencia para valorar el acuerdo de Sánchez y Junqueras. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado su rechazo al pacto de financiación alcanzado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, el "acuerdo de la desvergüenza", según ha calificado, por suponer "desigualdad, insolidaridad y un agravio para Aragón como no se había conocido hasta el momento" y ha avanzado que lidera una iniciativa para reclamar la convocatoria de una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera "porque lo que afecta a todos se decide entre todos".

Azcón ha contactado ya con presidentes del PP de otras comunidades autónomas y con su partido para liderar la exigencia de esa reunión en una iniciativa mediante la que contactará con todos los líderes regionales, "aunque me temo que los presidentes socialistas defenderán el acuerdo del PSOE", ha lamentado. "Los presidentes del PP vamos a defender la igualdad y la solidaridad", ha confrontado.

El también candidato del PP a las elecciones autonómicas del 8F ha considerado que el pacto de financiación singular, esos 4.700 millones de euros más para la comunidad vecina, son "los privilegios" que permiten "la subsistencia política" del presidente del Gobierno: "Sánchez ha vuelto a comprar con el dinero de todos su supervivencia política, que es lo único que efectivamente le preocupa y lo único que le interesa", le ha acusado, en un momento político en Aragón, "justo antes de unas elecciones", según ha recordado, "en el que no esconden su desvergüenza".

Así, ha advertido que el PSOE "se ha quitado la careta" mostrando "cuáles son sus prioridades", que pasan a su juicio por satisfacer las demandas de sus socios independentistas: "Primero seguir comprando la voluntad de quien les apoyan en el gobierno y, en segundo lugar, la Comunidad autónoma de Aragón y el resto de territorios de España", ha planteado.

El principio de ordinalidad que incluye el acuerdo supone a juicio de Azcón "que los más ricos tengan más presupuesto, que los que más dinero tienen tengan más recursos para poder prestar servicios públicos". Ello significa, ha apuntado, "más recursos para Cataluña y menos para Aragón". Algo que representa "lo contrario" de lo que se ha venido defendiendo en la Comunidad "y de lo que vamos a seguir defendiendo", ha avisado el presidente, dispuesto a "dar la batalla sin dejar que los argumentarios de Moncloa engañen a los aragoneses".

Al respecto, el presidente autonómico ha asegurado que seguirán defendiendo un sistema de financiación "justo" con Aragón que contemple las peculiaridades de despoblación, de envejecimiento o de orografía. "Son, ha sostenido, criterios racionales, de justicia, criterios que históricamente han contado con un amplio consenso político en nuestra comunidad autónoma".

Y ha lamentado que con esta situación "llueve sobre mojado" por cuanto con el actual sistema, "ya de por sí injusto", Aragón ha recibido más de 90 millones de euros menos para dedicarlos a los servicios públicos.

MENOS RECURSOS EN PORCENTAJE Y LA "AUSENCIA DE LÍMITES"

Prevenido sobre los argumentos que ponga en circulación el Gobierno de Sánchez sobre el pacto con ERC, Azcón ha rechazado la idea de que todas las comunidades vayan a recibir más dinero: "Es exactamente igual que cuando intentaron engañarnos con lo que el PSOE llamaba 'condonación de la deuda', otro engaño y agravio, esa condonación de la deuda significaba que a los aragoneses nos salía a pagar".

"Este sistema de financiación significa que vamos a recibir menos de los que nos merecemos", ha explicado a lo que ha añadido que "hay comunidades autónomas que van a recibir por encima de lo que reciben ahora y otras vamos a recibir en porcentaje por debajo de lo que recibimos ahora".

Algo que, más allá del agravio entre vecinos, representa, ha criticado, "una forma muy insuficiente para prestar los servicios públicos en nuestra comunidad" para un acuerdo que "profundiza" en la "desigualdad" y la "insolidaridad".

Además, Azcón ha juzgado la reunión de Sánchez y Junqueras como "la foto de la desigualdad y de la insolidaridad con Aragón y con todas las comunidades autónomas". También la de la "ausencia de límites" porque el presidente del Ejecutivo central se ha entrevistado "con un condenado por la justicia que sigue inhabilitado, pero ha sido amnistiado pese a ser uno de los principales responsables de un golpe a la democracia como no ha habido en nuestra historia", según ha recordado el aragonés.

En ese sentido, el líder del PP en Aragón cree que "después de haber blanqueado a sus socios Bildu y el resto de independentistas, ahora el PSOE inicia un camino de blanqueamiento del agravio entre los distintos territorios de nuestro país".