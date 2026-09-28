Azcón reta a Sumar a salir del Gobierno si no alcanza un acuerdo en vivienda: "Que se levanten y se vayan a su casa"

Archivo - El presidente de Aragón, Jorge Azcón, a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular (PP) en la sede de calle Génova. Archivo. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

Critica a Sánchez por prometer viviendas y "no hacer ni una": "Cuando el problema trasciende a las comunidades, es un problema del Gobierno"

MADRID/ZARAGOZA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón, el 'popular' Jorge Azcón, ha retado este lunes a Sumar a salir del Gobierno en el caso de no alcanzar con el Ejecutivo un acuerdo en materia de vivienda. "Lo lógico es que se levanten y se vayan a su casa", ha declarado.

"Si no se ponen de acuerdo, alguien se tiene que ir del Consejo de Ministros porque ¿qué van a defender los ministros de Sumar? Van a seguir manifestándose contra ellos mismos, pero se van a seguir agarrando a los sillones del Consejo de Ministros, es todo un sinsentido; lo lógico es que se levanten y que se vayan a su casa", ha señalado Azcón en declaraciones a los medios antes de participar en la Junta Directiva Nacional del Partido Popular en Madrid.

Así se ha expresado en el marco de la tercera jornada de acampada en Sol, convocada por el Sindicato de Inquilinas para reclamar un nuevo decreto de vivienda que ofrezca medidas que garanticen el derecho a ésta; tras el episodio de desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que vivía desde hace 71 años en el barrio de Retiro de Madrid.

Un real decreto ley en materia de vivienda que incluirá una batería de medidas urgentes para "defender el derecho a la vivienda", entre ellas la protección ante los desahucios y la estabilización de los contratos de alquiler; y que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana pretende aprobar este martes en el Consejo de Ministros.

Ante ello, Azcón ha instado a "poner el foco" en la negociación que se está llevando a cabo y ha cuestionado si los socios de Gobierno "van a ser capaces de ponerse de acuerdo o no". "Si se ponen de acuerdo, en mi opinión, son medidas equivocadas", ha abundado, reiterando que, en el caso de no lograr un consenso, "alguien se tiene que levantar del Consejo de Ministros, tener un poco de dignidad e irse".

"Este Gobierno lleva ocho años gobernando y no ha sido capaz de solucionar el problema de la vivienda. Si no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos en sus soluciones, aunque sean equivocadas, no tienen más remedio que levantarse e irse. No pueden seguir estando sentados en el Consejo de Ministros, la responsabilidad es suya", ha remarcado.

"CUANDO EL PROBLEMA TRASCIENDE LAS CCAA, ES PROBLEMA DEL GOBIERNO"

Con todo, el presidente aragonés ha advertido que "cuando el problema de la vivienda trasciende las fronteras de las comunidades autónomas, todo el mundo entiende que es un problema del Gobierno de España".

Así, ha recordado que el Ejecutivo de Sánchez comenzó su legislatura sin que, en su opinión, la vivienda fuera uno de las principales preocupaciones de los ciudadanos y ha lamentado que hoy sí supone "uno de los principales problemas de los españoles".

"Cuando distribuimos el presupuesto para hacer viviendas, somos las comunidades autónomas las que estamos aportando la mayor parte del presupuesto. A Pedro Sánchez le hemos oído prometer miles, decenas de miles, cientos de miles de viviendas y no han hecho ni una. Y ahora quieren que seamos las comunidades autónomas las únicas que hagamos vivienda porque el Gobierno de España es incapaz de solucionar los problemas de vivienda", ha reprochado.