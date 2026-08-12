Azcón ve "incapaz" al Gobierno de defender las fronteras y resolver la situación en Ceuta

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - JAVIER ESCRICHE/GOBIERNO DE ARAGÓN

ARCOS DE LA SALINAS (TERUEL), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reiterado este miércoles que el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia, dirigido por Vox, no acudirá a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para abordar el reparto de menores no acompañados desde Ceuta porque va a resolver "muy pocos problemas" y ha asegurado que ve al Gobierno central "incapaz" de defender las fronteras y de resolver la situación en la Ciudad Autónoma.

"Es incapaz de resolver dos de los problemas fundamentales que tenemos en este momento, que es la ausencia absoluta de una política de inmigración y la ausencia de la defensa de nuestras fronteras", ha recalcado Azcón, en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita al centro de divulgación científica, Galáctica, en el municipio turolense de Arcos de las Salinas, con motivo del eclipse total de este miércoles.

En palabras del presidente aragonés, "el Gobierno de España debería defender las fronteras como reclaman los socios europeos y el Gobierno de España debería tener una política de inmigración que no levante el conflicto que nos está levantando dentro de nuestras fronteras y con los socios europeos".

Por ello, ha considerado que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia "aportará poco" a lo que es "una mala política" tanto de inmigración como de defensa de las fronteras.

Azcón ha achacado la ausencia en esta sectorial a una decisión del departamento dirigido por Vox y ha dicho que no es "nada nuevo".