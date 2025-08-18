El "Barroco gitano" protagoniza este martes en Jaca un nuevo recital del Festival Internacional Camino de Santiago

JACA (HUESCA), 18 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional en el Camino de Santiago tiene una nueva cita este martes, 19 de agosto, a las 22.30 horas, en la Ciudadela de Jaca, con el recital 'Gypsy Baroque. La música gitana del XVIII', de la mano del director Vittorio Ghielmi y la soprano Graciela Gibelli.

El espectáculo recordará cómo, en el siglo XVIII, bandas de músicos gitanos estaban activas a lo largo de toda la frontera de Europa oriental y que podían tocar para los nobles turcos o para la familia de los Habsburgo.

Algunos de ellos llegaron a ser muy virtuosos, como el violinista Panna Cinka o el famoso Bihari de Janos, que fue considerado el mejor violonista de Europa del Este y recordado por Liszt como "el mejor músico".

Bihari, como la mayoría de estos músicos, era incapaz de leer o escribir música, pero algunas de sus piezas se han conservado gracias a las transcripciones de otros, como la pianista Ignatz Ruzitska de Veszprem.

VITTORIO GHIELMI

Este director ha trabajado con fuentes raras en Hungría, Eslovaquia y Polonia, logrando reconstruir parte de este repertorio oriental, que fascinó a los compositores barrocos alemanes, formados generalmente en los modelos francés e italiano, y tuvo una profunda influencia en compositores como Telemann, Graun o Brenda.

Los gitanos orientales tenían una reputación de comunidad marginal, pero también un aura de pueblo libre, y es en esta doble capacidad en la que fueron capaces de construir importantes puentes entre contextos culturales muy diferentes.

En la vasta zona situada en lo que hoy se conoce como Bohemia, Moravia, Polonia y Hungría, las bandas de músicos gitanos jugaron un papel muy importante llevando su influencia musical en todas las direcciones.

Una cuidadosa búsqueda en los manuscritos de la antigüedad revela un increíble repertorio en el que piezas de compositores clásicos como Telemann, Hasse, Graun y Vivaldi, copiados y mezclados con danzas húngaras y 'hajduz' --danza de los bandoleros--, a veces incluso concebidas y tocadas al modo turco o persa. Esta moda, percibida como una búsqueda de exotismo, se extendió por toda Europa a partir del siglo XVII.