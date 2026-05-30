Begoña Oro inaugura la Feria del Libro: un oasis entre libros y autores en el que no hace tanto calor

La pregonera de la Feria del Libro de Zaragoza, Begoña Oro, de azul, en el centro, junto a representantes del Gobierno de Aragón, la DPZ y el Ayuntamiento de Zaragoza y COPELI. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La escritora zaragozana Begoña Oro ha inaugurado este sábado la Feria del Libro de Zaragoza con un pregón en el que ha reivindicado el valor de la cadena de libro, con los lectores y libreros como sujetos centrales de una industria que da trabajo a 2.000 personas en todo Aragón y en la que la ganadora del Premio Cervantes Chico 2024 guarda un lugar preferente para la literatura infantil y juvenil y, sobre todo, para los niños lectores.

Hasta el próximo 7 de junio, el paseo de San Sebastián del Parque Grande José Antonio Labordeta se transforma en un oasis de bienestar y alegría en medio de un calor sofocante en el que sus 77 casetas muestran y ponen a la venta las creaciones literarias de 52 expositores a modo de recetas para el alma con las que aparcar por un rato las pantallas y refugiarse bajo la sombra de un árbol a leer historias en papel.

El público que se pasee por las casetas de la feria tiene por delante más de un millar de actos y firmas con 500 autores. Se trata de ese momento especial en el que el velo del papel y la letra impresa se retira y autores y lectores, para bien y a veces para menos bien, se descubren de carne y hueso.

"La lectura es un encuentro a veces tan íntimo entre dos personas que te falta, es como ese cierre de tú me has dicho cosas en el libro que han hablado de mí y ahora yo te lo digo, te lo comunico, te lo agradezco, te lo reprocho y te lo critico, pero es maravilloso tener ese contacto humano, nada artificial", ha valorado la propia Begoña Oro minutos antes de pronunciar el pregón inaugural de la Feria, que ha contado con la asistencia de representantes de las tres administraciones, el Gobierno de Aragón, con el director del Centro del Libro, José Luis Acín; la Diputación Provincial de Zaragoza, con el diputado delegado del Área de Archivos y Bibliotecas, José Manuel Latorre Martínez; y el Ayuntamiento de Zaragoza, el gerente del Patronato municipal de Educación y Bibliotecas, Jorge Gonzalo Torrubiano.

Delante de todos ellos, el presidente de la Comisión Permanente del Libro (Copeli), Daniel Viñuales, ha celebrado la "salud excelente" de que goza a su juicio el sector del libro en Aragón, "sobre todo, ha subrayado, gracias a los autores y autoras. Hay un montón de títulos nuevos, tanto de literatura como de poesía, como de cómic, con la gráfica".

Un momento excelente para el que la feria de Zaragoza sirve de escaparate al que asomarse. "Invito a que venga todo el mundo, que dejen a un lado los móviles y las pantallas y vengan a disfrutar del Parque, que seguro que van a encontrar un libro que les va a gustar", ha animado el presidente de COPELI.

Esa reiterada llamada de atención de Viñuales para separarse por un rato de las pantallas la ha continuado el presidente de la Comisión Permanente del Libro de Zaragoza incidiendo en el importante papel que han de desempeñar los jóvenes en el consumo de libros "Hay que conseguir que los libros, las novelas, los cómics entren en los colegios y en los institutos".

A ello ha sumado el "esfuerzo de creer en lo nuestro", y no "menospreciar" las obras "porque sean de nuestra Comunidad": "Esta es nuestra cultura, lo que hacen nuestros creadores, es el alma de nuestra tierra, lo que tenemos que conseguir es que los más jóvenes empiecen a interesarse por ese espíritu que todos tenemos y que tiene que ser desde los colegios y los institutos, no queda otra", ha concluido.

Por su parte, el gerente del Patronato municipal de Educación y Bibliotecas, Jorge Gonzalo Torrubiano, se ha mostrado encantado de colaborar con COPELI con una programación complemento de la Feria y la apuesta "consolidada" del Kiosko de las Letras.

"Estamos encantados de sacar la lectura, el saber, el conocimiento fuera de las bibliotecas, fuera de las librerías", ha declarado antes de recordar que, según datos del Ministerio de Cultura, los jóvenes aragoneses se encuentren en el segundo puesto por comunidades en lectura.

RECUERDO A QUIENES YA NO ESTÁN

Desde el Gobierno de Aragón, el director del Centro del Libro, José Luis Acín, ha recordado que del sector del libro viven libreros, editores, escritores, distribuidores y ilustradores y ha destacado la importancia de citas como la Feria del Libro de Zaragoza.

En ese escenario, rodeado de casetas, lectores y curiosos, Acín ha querido homenajear a grandes profesionales que han sido referentes en el sector y que se han ido, como Victoria Pico (Onagro) y Marina Heredia (Los Libros del Gato Negro), Víctor Castillón, padre (Librerías Castillón en Barbastro) y Beni Ibor (librería Ibor, también en Barbastro), además del exdirector de la RAE y académico aragonés José Manuel Blecua, fallecido este viernes a los 86 años, de quien Acín ha recordado que fue pregonero de la feria, Premio de las Letras Aragonesas.

Por último, el diputado delegado del Área de Archivos y Bibliotecas, José Manuel Latorre Martínez, se ha quedado con los momentos compartidos durante la Feria: "Lo más importante es lo que pasa mientras compramos libros, leer nos va a hacer mejores personas si lo hacemos en comunidad. Lo que hacemos individualmente nos queda bienestar y felicidad también, pero en las bibliotecas la gente se encuentra y nos convertimos en mejores personas de forma comunitaria", ha reflexionado.

De ahí que defienda la Feria como "un acontecimiento único" en la ciudad de Zaragoza "en el que se den cita clubes de lectura, asociaciones, colectivos, todos aquellos que en torno al libro se constituyen también como colectivo social".

Por eso, ha asegurado que "lo más fácil" para la DPZ es "poner dinero", pero "lo interesante" es "lo que construimos entre todas y entre todos con COPELI, que es el ecosistema también que hace posible que todos aquellos que son necesarios para que los libros existan, juntos podamos investigar cómo hacer para que la feria sea cada año un acontecimiento más relevante para la cultura de Zaragoza".