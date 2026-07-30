Beltrán defiende que a los aragoneses "les va bien con Sánchez y mejor les iría con un Gobierno del PP que colaborara"

El delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, durante la rueda de prensa para presentar el balance de la acción de Gobierno central en la Comunidad. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha reivindicado que "a los aragoneses les va bien con Pedro Sánchez y mejor les iría con un Gobierno de Aragón que colaborara", ante el "tremendo e importantísimo impacto, tanto económico como social", que ha asegurado, las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez están teniendo en la región.

En este sentido, ha hablado de inversiones "sin precedentes, récord de empleo y una profunda transformación industrial". Y ello, frente "al ruido, las noticias 'fake', los debates forzados, la confrontación y la polarización" de un gobierno autonómico "instalado en el no a todo", ha apostillado.

En una rueda de prensa este jueves para hacer balance de la acción del Gobierno de España en la comunidad, el representante del Ejecutivo central en la región ha partido de datos macroeconómicos nacionales, como el crecimiento de la economía y la creación de empleo -- superiores al resto de países de la zona euro--, y ha destacado otros apartados donde España no sale tan bien parada, como el empleo joven y el femenino, la temporalidad y el riesgo de pobreza.

Con esa evaluación general, Beltrán ha defendido que el país lidera el crecimiento en Europa y que Aragón se consolida como "uno de los principales motores industriales gracias al impulso del Gobierno de Pedro Sánchez".

Ha subrayado que nunca un Gobierno de España había destinado tantos recursos a Aragón, en un ejercicio con récord de recaudación, eso sí, un 55,8% más para financiar los servicios públicos en comparación a lo recibido con el gobierno de Rajoy en 2018, 1.969 millones más.

A ello ha sumado los 1.524 millones recibidos en las distintas conferencias sectoriales desde 2019; los 3.918 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los que 2.297 proceden de la Administración General del Estado; y los 870 millones de euros del Ministerio de Industria, que suponen un 312% más respecto al periodo 2012-2018.

APUESTA "DECIDIDA Y DEFINITIVA"

"El Gobierno apuesta por Aragón de manera decidida y definitiva", ha apuntado, aludiendo para ello a grandes proyectos que han contado con el impulso del Ejecutivo central y la llegada de fondos europeos --sin que haya concretado el peso de cada aportación--, como la gigafactoría de Stellantis, la inversión de la estadounidense Diamond Foundry en La Cartuja Baja (Zaragoza), el proyecto Catalina de hidrógeno verde en Andorra (Teruel) y la decisión de ubicar en la capital aragonesa la nueva Agencia Estatal de Salud Pública.

Un "paraguas de crecimiento" que también repercute en los pequeños municipios, con iniciativas como las ayudas para la eficiencia energética para el pabellón de Albalate de Cinca, el alumbrado de Esplús, las mejoras en las residencias de mayores de Alfambra, Andorra, Valderrobres, Albalate del Arzobispo y Calanda, la exportación de cereza a China de empresas agroalimentarias de Calatayud, La Almunia, Ricla y Mequinenza, "que Pedro Sánchez negoció directamente con el presidente Xi Jinping" y un protocolo para la exportación de carne de cerdo".

El delegado también ha presumido de la inversión histórica de los ministerios, esgrimiendo los 2.548 millones --un 75,6% más que el último ejecutivo del PP-- destinados por el Ministerio de Transportes, con un 36,3% más en inversión destinada a carreteras y el 459% más de los fondos para el ferrocarril.

SOBRE LA VARIANTE DE SABIÑÁNIGO: "NO TENGO UNA BOLA DE CRISTAL"

Además, ha mostrado su "preocupación" e "incomodidad" y la del Ministerio, por la paralización de las obras de la variante de Sabiñánigo (Huesca) tras un tercer modificado de las condiciones por parte de la UTE Aldesa Construcciones-Rover Infraestructuras "que no llegó ni a negociarse". Ha reconocido que "no se le ve una salida" y no se ha comprometido a avanzar un plazo para la finalización del 2% que queda pendiente: "No tengo una bola de cristal".

Ha adelantado que se hará "un remate conforme a todos los estándares de seguridad vial y estructural que requiere una obra como la que se está cometiendo allí" y que la solución que busca de manera "imperiosa" el Gobierno de España para este problema "tiene que estar jurídicamente bien fundamentada y técnicamente bien asentada".

También a preguntas de los medios ha abordado la cuestión del Nudo Mudéjar, y las movilizaciones que ya se anuncian: "Entiendo y comparto el malestar porque hay proyectos que se atascan, se paran, sufren parones o tienen dificultades". Y ha situado el plan de transición justa como "el más grande que tenía España", lo que, ha advertido, "ello supone grandes desafíos" para una actividad "sin precedentes".

Por ello, ha defendido que se trabaja en "vencer las dificultades" y para ello ha apelado a "más esfuerzo, más horas de trabajo y más dedicación" para poder ir dando salida a las reivindicaciones ante las que ha mostrado su comprensión: "Entiendo esas manifestaciones y entiendo que nos aprieten para que aquello vaya saliendo ya adelante".

En materia de vivienda, el Gobierno de España ha destinado 294 millones de euros entre 2018 y 2025, impulsando la construcción de 1.240 viviendas y la rehabilitación de otras 4.504, mientras que el nuevo Plan Estatal de Vivienda movilizará 266 millones de euros hasta 2030.

MERMAS POR LA FALTA DE COLABORACIÓN

Por otro lado, el delegado ha lamentado que el Ejecutivo aragonés no aplique la ley de vivienda y proteja a los vecinos que viven en zonas tensionadas, lo que, ha advertido, le viene impidiendo el acceso a ayudas más cuantiosas --a las que no ha puesto una cifra global--, y ha argumentado que en la vecina Navarra 21 municipios se han sumado a esta posibilidad y los precios de alquiler han bajado un 7% frente a las comunidades del PP, que se niegan a aplicar esa normativa y "donde los precios no se contienen", ha recalcado.

Ha sido ése uno de los ejemplos que ha puesto para lamentar que "Aragón podría avanzar todavía más si el Gobierno autonómico colaborara con el Ejecutivo central". Así, ha criticado el rechazo del Gobierno de Aragón a medidas como la condonación de la deuda, el nuevo modelo de financiación autonómica, el Plan Estatal de Vivienda o distintos acuerdos alcanzados en conferencias sectoriales que, según ha señalado, habrían supuesto la llegada de más recursos para la Comunidad.

También ha lamentado que Zaragoza haya perdido oportunidades de transformación urbana al renunciar a proyectos que podrían haberse financiado con fondos europeos, como la segunda línea del tranvía, y ha recordado que muchos de los principales proyectos que hoy transforman la capital aragonesa cuentan con una financiación decisiva del Gobierno de España.

Entre ellos ha citado los autobuses cero emisiones, financiados en su mayor parte por subvenciones del Ministerio de Transportes; las nuevas unidades del tranvía; las obras de la avenida de Cataluña y la avenida de Navarra; la renaturalización del río Huerva o la recuperación de espacios patrimoniales como Giesa, la Celda del Prior o la Harinera de Casetas.

CONDICIONES DEL VIOGÉN SON RESPONSABILIDAD DE LA ALCALDESA

Respecto a la situación del VioGén en Zaragoza, donde de momento sólo nueve agentes han mostrado su voluntad de formar parte de la recién creada Unidad Égida, Fernando Beltrán ha fijado como postura que el Gobierno de España "ni entra ni sale en las asignaciones o en las negociaciones de asignación económica que puedan tener los policías que accederán al sistema y que "es la alcaldesa la que negocia las condiciones en las que sus funcionarios incorporan o no".

Además, ha detallado que el convenio suscrito por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, con la Secretaría de Estado de Seguridad, no contempla las medidas laborales que tienen los policías locales que son asignados a VioGén. "Es su responsabilidad", ha sentenciado.