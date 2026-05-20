La Benemérita interviene casi 61.000 euros durante los servicios de control de pasajeros en el aeropuerto de Zaragoza

Se han confeccionado cinco actas-denuncia que fueron remitidas a la Intervención Territorial de Economía y Hacienda de la Administración Tributaria. - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, ha intervenido 60.930 euros en el Aeropuerto de la capital aragonesa, durante los cuatro primeros meses del año, por varias infracciones a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Durante los servicios de control de pasajeros y equipajes realizados por la Guardia Civil en los filtros de seguridad del Aeropuerto de Zaragoza se detectaron, en distintas fechas, a cinco personas que intentaron sacar del territorio nacional, sin declarar, cantidades superiores a 10.000 euros que fueron localizadas ocultas en el interior de sus maletas o entre la ropa que portaban cuando se disponían a viajar en vuelos con destino a Rumanía y Marruecos.

El artículo 34 de la Ley 10/2025, impone la obligación de declarar a las personas físicas que, actuando por cuenta propia o de tercero, salgan o entren en territorio nacional con medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros, o su contravalor en moneda extranjera.

La declaración es completamente gratuita y se realiza a través del modelo S-1, pudiendo ser presentada ante las autoridades competentes de manera presencial o por medios electrónicos, siempre con carácter previo al movimiento y debiendo acompañar en todo momento al dinero.

El incumplimiento de dicha obligación determina la intervención de los medios de pago transportados y su depósito como garantía durante la tramitación del correspondiente expediente sancionador. El citado expediente podrá concluir con una sanción de multa que puede oscilar entre los 600 euro como importe mínimo, y la mitad de los medios de pago de pago transportados como importe máximo.

Por todo lo anterior, los especialistas del Servicio Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil confeccionaron 5 actas-denuncia que fueron remitidas a la Intervención Territorial de Economía y Hacienda de la Administración Tributaria, así como el depósito del dinero intervenido en las instalaciones del Banco de España de Zaragoza a disposición de la autoridad competente.