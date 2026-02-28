El Bike Park y el Dirt Park del Matarraña refuerzan la oferta ciclista de la comarca gracias una inversión del FITE

El Consejero De Medio Ambiente Y Turismo Y Responsable Del FITE, Manuel Blasco, El Subdelegado Del Gobierno En Teruel, Enrique Gómez, Y El Presidente De La Comarca Del Matarraña, Fernando Camps, En La Inauguración De La Instalación - GOBIERNO DE ARAGÓN

La comarca turolense del Matarraña cuenta con dos nuevas instalaciones, el Bike Park y el Dirt Park, para reforzar la oferta en turismo deportivo de la zona. Financiadas con 200.000 euros por el Fondo de Inversiones de Teruel, cofinanciado al 50% por el Gobierno de Aragón y el Gobierno central, estas infraestructuras consolidan la apuesta por el cicloturismo y el deporte en la comarca turolense y complementan la red de recursos ya existentes en el territorio.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo y responsable del FITE, Manuel Blasco, el subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez, y el presidente de la comarca del Matarraña, Fernando Camps, entre otros, han participado en el acto oficial de inauguración celebrado este sábado en Fuentespalda, dentro de una jornada que incluye descensos gratuitos con servicio de remontes, una ruta All Mountain guiada y una exhibición de saltos.

El Matarraña Bike Park es una instalación dedicada al ciclismo de montaña concebida para la práctica, progresión y tecnificación del MTB e integrada de forma respetuosa en el entorno natural. El acceso al inicio de los recorridos se realiza en aproximadamente 15 minutos en vehículo a motor a través de una pista forestal parcialmente asfaltada.

Los trails cuentan con distancias de entre 2,2 y 2,6 kilómetros y un desnivel negativo de 290 metros por bajada, finalizando en el Matarraña Dirt Park. Los recorridos incorporan elementos técnicos como peraltes, drops, wallrides, pasarelas y módulos de madera, adaptados a distintos niveles de dificultad.

La Línea Azul, La Serra, es un recorrido tipo flow de nivel medio, diseñado para progresar con seguridad. La Línea Roja, El Corb, presenta un trazado natural de nivel medio o avanzado, con peraltes, drops y mesetas, y dispone de la variante El Corb Drops, con mayor número de saltos. La Línea Negra, Pas de Bestia, es un recorrido de descenso para expertos, diseñado por el rider Antonio Royo, con rock gardens, grandes drops y pasarelas que simulan un trazado de competición.

UN PROYECTO SOSTENIBLE Y RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

El Bike Park se completa con la Línea Enduro, La Torreta, un recorrido 100% natural adaptado sobre un sendero tradicional, que incluye un paso Jabalí de nivel negro opcional a mitad de trayecto.

El Matarraña Dirt Park actúa como complemento de la instalación principal y está formado por cuatro líneas de saltos con distintos niveles de dificultad, que incluyen mesetas, rampas, saltos y peraltes. Puede utilizarse como final natural del Bike Park o de forma independiente para aprendizaje y tecnificación.

El desarrollo del proyecto se ha realizado bajo criterios de sostenibilidad y respeto medioambiental, en coordinación con los Agentes de Protección de la Naturaleza del Departamento de Medio Ambiente y Turismo. Los recorridos incorporan sistemas de drenaje que minimizan la erosión y garantizan una mayor durabilidad de los trails.

Con estas nuevas infraestructuras, el Matarraña amplía su red ciclista, que ya incluye recursos como la Vía Verde Val de Zafán, los senderos acondicionados para bicicleta, la ruta circular Corona del Matarraña o el recorrido BTT Mas de Llaurador, reforzando su posicionamiento como destino idóneo para la práctica del ciclismo en todas sus modalidades dentro de la comunidad autónoma.