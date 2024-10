Blasco compromete ayudas a los pueblos afectados por la DANA y espera la declaración de zona catastrófica

VALDERROBRES (TERUEL), 31 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, ha confiado en que el Ejecutivo central declare en las próximas semanas como zona especialmente afectada por una emergencia de protección civil --zona catastrófica-- las áreas más afectadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en la comunidad autónoma --la provincia de Teruel y la parte occidental de Zaragoza--, pero ha avanzado que el Gobierno de Aragón aportará fondos propios mediante ayudas directas a los municipios como se ha hecho en las tormentas de los últimos meses en el Pirineo, el Campo de Daroca o el Jiloca.

"El Gobierno tendrá que concentrar ayudas directas a los municipios en los presupuestos de la Comunidad Autónoma del año 2025 e incluso con el Fondo de Contingencia de 2024, que para eso están los fondos de contingencia, para echar una mano en los momentos de emergencia", ha explicado Blasco en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la localidad turolense de Valderrobres, donde se ha concentrado la vigilancia durante este jueves.

En todo caso, ha destacado que "afortunadamente, en Aragón no hay víctimas mortales, que es lo principal" y que continúan comprobando los daños y viendo 'in situ' cómo están las circunstancias.

Blasco ha recordado que este miércoles visitó, junto al presidente, Jorge Azcón, Montalbán y La Hoz de la Vieja, mientras el consejero de Fomento, Octavio López, ha hecho lo propio este jueves en la zona de Calatayud, el río Piedra y el río Huerva.

El consejero ha hecho un llamamiento a extremar las medidas de seguridad y la precaución para no tener que lamentar daños personales, dado que la previsión es que el río Matarraña vuelva a subir esta noche, aunque esperan que los daños "no vayan a peor o no vayan a más".

En cuanto a las ayudas, como se ha hecho con la DANA anterior, ha adelantado que se articularán a través de las comarcas, que centralizarán las peticiones de los alcaldes en lo relativo a los daños en edificio e infraestructuras públicas.

En este sentido, ha señalado que el Instituto Aragonés del Agua está evaluando ya la situación el La Hoz de la Vieja, donde se rompieron las conducciones de agua.