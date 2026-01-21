Los Bomberos de la DPZ celebran sus 50 años conscientes de que las emergencias son cada vez "más complejas"

El inspector jefe del Servicio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Raúl Aguilar, en el acto en conmemoración del 50 aniversario del Cuerpo. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) han celebrado este miércoles su 50 aniversario en un momento en el que las emergencias son cada vez "más complejas" y con la vista puesta en la posibilidad de crear un consorcio autonómico de Bomberos.

En declaraciones a los medios de comunicación previas al acto, celebrado en la Residencia Pignatelli de Zaragoza, el diputado delegado del servicio, Alfredo Zaldívar, tras mostrar su solidaridad con las víctimas mortales de los accidentes ferroviarios en Córdoba y Barcelona y desear "una pronta recuperación de todos los heridos", ha reivindicado que los Bomberos son "cada día más necesarios".

"Hemos llevado una evolución positiva durante los últimos 50 años, pero queremos llevar otra mucho más positiva en los años siguientes", ha indicado Zaldívar, quien ha insistido en que la sociedad es "cada día más exigente".

En ese sentido, ha avanzado que la intención de la institución provincial es la de dotar "de buenos parques, de buenos medios, de nuevas herramientas, sobre todo tecnológicas, y de dar la formación necesaria a los bomberos para que cada vez el servicio a la ciudadanía sea mejor y conseguir atajar cualquier tipo de catástrofe".

En la actualidad, la DPZ mantiene ocho parques abiertos: cinco principales --Calatayud, Ejea de los Caballeros, Caspe, La Almunia de Doña Godina y Tarazona-- y tres de apoyo --Daroca, Cariñena y Tauste--. La plantilla está formada por 164 profesionales y el equipamiento asciende a alrededor de un centenar de vehículos, "seis o siete" de reciente incorporación, a los que se sumarán otros tres en marzo.

Además, el servicio cuenta con varias agrupaciones de bomberos voluntarios a lo largo de la provincia, que son los que echan "la primera mano" en los "siniestros de cercanía" ya que "casi siempre" son ellos los que llegan en primer lugar.

EVOLUCIÓN A LA PAR QUE LA SOCIEDAD

El inspector jefe de Intervención de los Bomberos de la DPZ, Raúl Aguilar, ha afirmado que la evolución del Cuerpo en este medio siglo es "acorde a la evolución de la sociedad", dado que las emergencias "han cambiado muchísimo", al igual que los medios, tanto materiales como humanos.

Aguilar ha apuntado que cada vez afrontan emergencias "más complejas", tanto en incendios forestales, como en inundaciones o en los riesgos que enfrentan diariamente, como siniestros en empresas o industrias.

En el último año, ha destacado intervenciones como la realizada en Zuera, donde el incendio de una planta química obligó a activar el Plan de Emergencia Exterior, o en las inundaciones en Azuara y otros municipios de la Comarca del Campo de Belchite, donde tuvieron que efectuar rescates. Antes, ha recordado otras inundaciones "bastante complicadas" como las de Alhama de Aragón, el temporal de nieve durante la borrasca Filomena, la pandemia o la asistencia prestada en la dana de Valencia.

De cara al futuro, ha dicho que el reto es "seguir mejorando" y "seguir trabajando para estar preparados en estas emergencias que cada día son más complejas". Para ello, la formación debe ser continua y se debe apostar por la prevención.

Por su parte, Carmelo Gran, bombero jubilado en 2016 tras 35 años en activo, que pasó por los parques de Calatayud --donde fue jefe-- y Daroca, ha relatado que el servicio actual "no tiene nada que ver" con el de los primeros años.

"Era muy curioso. Por ejemplo, no trabajábamos a turnos, trabajábamos a jornada partida. Policía Local, en Calatayud, cogía el teléfono y nos llamaban para que acudiéramos al parque, y luego teníamos un sistema para llamar al resto", ha explicado.

En cuanto a los medios, aunque en un primer momento eran "nuevos", "recién comprados", no tiene "nada que ver" con la tecnología de hoy en día. Entre las intervenciones más complicadas en sus 35 años de ejercicio, ha citado un accidente de autobús en La Muela, en 1999, en el que murieron 32 de los 53 ocupantes.

A nivel personal, con lo que se queda es con "la experiencia del trabajo y luego intentar subsistir a todo eso que has visto, cómo salir de eso".

CONSORCIO AUTONÓMICO DE BOMBEROS

En otro orden de cosas, el diputado provincial ha señalado que sigue en pie la posibilidad de crear un consorcio autonómico de Bomberos, algo que se propuso ya durante el Gobierno de Javier Lambán.

Ahora, pese a que ha habido conversaciones con el Ejecutivo de Jorge Azcón, se han parado con la convocatoria de elecciones autonómicas, pero ha confiado en que se vuelva a hablar del consorcio una vez constituidas las nuevas Cortes de Aragón.

CCOO: "NO HAY NADA QUE CELEBRAR"

Por contra, el sindicato CCOO ha aseverado que "no hay nada que celebrar", reprochando a la institución provincial las "insostenibles" condiciones laborales y materiales que soportan en el cuerpo, entre las que han mencionado el estado "insalubre" de los parques, las instalaciones "obsoletas" o la falta de ejecución de un prometido nuevo parque en Cariñena.

A ello han sumado que el parque móvil está "envejecido", con vehículos antiguos "pendientes de reparaciones que se demoran en el tiempo" y "una renovación que no llega", además de la falta de vestuario o equipos de protección individual.

Del mismo modo, han criticado que hay vacantes sin cubrir "desde hace años" y que las ofertas de empleo son "insuficientes", ha señalado Eduardo Aznar, en representación de los trabajadores.

En el plano económico, ha protestado por unos sueldos "prácticamente congelados desde hace dos décadas, con una importante pérdida de poder adquisitivo".

En este contexto, "el verdadero motivo de orgullo" son los profesionales del servicio, que "con medios precarios y falta de apoyo institucional, siguen prestando un servicio excelente a la ciudadanía, incluso en situaciones de extremo riesgo".

El diputado delegado del servicio ha respondido que "la participación sindical es necesaria en cualquier tipo de actividad" y que "están en su derecho de reivindicar y de solicitar lo que ellos creen que tienen que solicitar".

Ha admitido que "posiblemente" no alcancen "los acuerdos que ellos quieren siempre a la primera en cantidad y en calidad para lo que ellos demandan", pero que "el papel de la Diputación es servir a los municipios y lo hacemos de la mejora manera que podemos y sabemos".