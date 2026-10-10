Los bomberos leen el pregón de las Fiestas del Pilar: "Detrás tenemos a una ciudad que no se rinde jamás"

La plaza del Pilar abarrotada durante el pregón de inicio de las Fiestas. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Zaragoza han dado lectura, esta noche, al pregón de las Fiestas del Pilar 2026, en un acto en el que uno de ellos, Clemente Sánchez-Garnica Sánchez ha afirmado que "detrás tenemos una ciudad enter que no se rinde jamás". También ha leído parte del pregón la enfermera de Bomberos Esther Fajardo Trasobares.

En su alocución, Sánchez-Garnica y Fajardo han dado las gracias a la ciudad por su "cariño constante", afirmando que "no hay mejor medalla ni mejor reconocimiento que el respeto y el afecto de la gente a la que servimos cada día y cada noche del año, y que sois todos vosotros".

Este año le ha correspondido al Servicio contra Incendios, de Salvamento y de Protección Civil del Ayuntamiento protagonizar el tradicional pregón, con el que se inician estas fiestas que se prolongarán hasta el 18 de octubre. Varios de los bomberos se han descolgado por la fachada del edificio consistorial para entregar a sus representantes un pergamino que contenía el pregón.

"Nuestro trabajo es de guardia permanente, es estar ahí cuando la alarma suena a un grado bajo cero en mitad de un cierzo helador o cuando el verano aprieta con su calor asfixiante nuestras calles; es acudir cuando el fuego amenaza, cuando el agua del Ebro se desborda, cuando hay que rescatar una vida en peligro o cuando, simplemente, un vecino necesita una mano amiga en su momento más vulnerable".

"Los verdaderos héroes sois vosotros", han continuado los bomberos, realzando "la fuerza" del pueblo de Zaragoza demostrada a lo largo de la Historia, "una valentía y una solidaridad indestructibles", también los mayores, "que construyeron la ciudad que hoy disfrutamos", y los jóvenes, "que miran al futuro con energía e ilusión".

Este verano ha sido duro, han indicado, recordando que "ha dejado cicatrices profundas en el corazón de todos los que vestimos un uniforme de emergencias" y por eso han brindado un homenaje al cabo de la UME Javier García Sancho y el bombero de la DPZ Juan Luis Alonso Lete 'Juanote', fallecidos en acto de servicio.

También han mencionado a quienes ahora están trabajando, como los servicios sanitarios, de limpieza, movilidad y seguridad. Han invitado a todos a "encender la mecha de la alegría".

"Hoy apagamos la rutina, las preocupaciones, y encendemos la fiesta más grande del mundo, una fiesta que no se entiende sin la devoción a nuestra Patrona, la Virgen del Pilar. Llevad el cachirulo en el cuello con el orgullo de pertenecer a esta tierra", han manifestado.

LA MEJOR CIUDAD DEL MUNDO

En el acto ha intervenido, desde el balcón principal de la Casa Consistorial, la alcaldesa, Natalia Chueca, quien ha animado a todos "a disfrutar, a bailar, a cantar todos juntos y ser un ejemplo de pasarlo bien y de convivencia", asegurando que la capital aragonesa es "la mejor ciudad del mundo" y los bomberos, los mejores pregoneros del mundo.

Asimismo, ha tenido palabras de apoyo para el pueblo ceutí. "Hoy abrimos el corazón como nunca. A nuestros vecinos de Ceuta:¡No os olvidamos! ¡Zaragoza está con vosotros!

La consejera de Cultura, Sara Fernández, ha dicho que un año más se vuelven a abrir las casas, las calles y los corazones. "Los zaragozanos somos nobleza rasmia y lealtad, y llevamos a Zaragoza y la Virgen del Pilar en el corazón".

Durante el evento ha intervenido 'la colla' musical de los Bomberos de Zaragoza, que este año cumple su décimo aniversario, con gaitas y tambores, y un abanderado, y varios bomberos se han descolgado desde el tejado de la Casa Consistoria hasta el balcón.

En una plaza abarrotada por miles de personas, se ha realizado un videomaping con imágenes de la Virgen del Pilar y el escudo de la ciudad; Mar Giménez ha interpretado 'El olor de Zaragoza' y se ha cantado 'S'ha feito de nueit' y el 'Canto a la Libertad' y, finalmente, se ha lanzado el cohete anunciador de las fiestas, seguido de fuegos artificiales.