Los bomberos de Zaragoza continúan achicando agua en bajos y garajes de Cuarte, Cadrete, María de Huerva y Santa Fe

Archivo - Parque de Bomberos de Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza continúan achicando agua en bajos y garajes de las localidades zaragozanas de Cuarte de Huerva, Cadrete, Maria de Huerva y Santa Fe que permanecen inundados a consecuencia de la fuerte tromba de agua caída en la tarde del viernes, cuando se registraron hasta 42,7 litros por metro cuadrado en una hora.

El jefe de Bomberos, Eduardo Sánchez, ha explicado que desde el inicio de la borrasca Gabriel y a lo largo de toda la tarde-noche este domingo han recibido más de cien llamadas, si bien algunas son de distintas personas por la misma incidencia, pero tuvieron entre 30 y 40 servicios en espera.

Posteriormente comenzaron a alertar de la zona sur de Zaragoza, de la localidad de Cuarte de Huerva, de un área donde había coches con agua y personas en el interior. "Entonces movilizamos el equipo de rescate para sacar a estas personas de los vehículos y en total rescatamos, entre las localidades de Cuarte, Cadrete, María y el barrio de Santa Fe, a 18 personas", ha comentado, si bien ninguna precisó asistencia médica.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha relatado que en un principio la tormenta hizo que en "Cadrete, Santa Fe y María hubiera viviendas en las que entró el agua y, cuando dejó de llover, ese agua fue desaguando, poco a poco, y ahora ya prácticamente estamos revisando en seco, en sótanos o bajos que puedan estar inundados".