Bozal (CHA) reivindica el 1 de Mayo como "una jornada de lucha por el trabajo digno y contra la precariedad"

ZARAGOZA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica de CHA Mary Carmen Bozal ha reivindicado este viernes el 1 de Mayo como "una jornada de lucha por el trabajo digno, contra la precariedad y los accidentes laborales en Aragón". Ha participado en la manifestación de OSTA en Zaragoza.

Bozal ha subrayado que este día "no es solo simbólico, sino profundamente reivindicativo", y ha llamado "a visibilizar los problemas reales que siguen afectando a la clase trabajadora".

La parlamentaria de CHA ha puesto el foco también en la siniestralidad laboral, recordando que los accidentes siguen siendo una lacra en Aragón y denunciando que el presidente Jorge Azcón no hizo referencia a esta cuestión ni en su discurso ni en los acuerdos políticos recientes.

Ha insistido en que "la seguridad en el trabajo debe ser una prioridad absoluta" y ha advertido de que "las cifras continúan siendo preocupantes, con fallecimientos y numerosos accidentes que evidencian carencias estructurales en prevención".

Asimismo, ha alertado sobre los despidos que continúan produciéndose en sectores estratégicos, citando el impacto reciente de un expediente en el sector del telemarketing en Zaragoza que afectaría a cientos de personas, lo que considera "un golpe durísimo para muchas familias trabajadoras".

En este sentido, Bozal ha incidido en "las dificultades específicas que siguen teniendo la juventud, las mujeres, las personas migrantes y el colectivo LGTBI para acceder a empleos dignos y en igualdad de condiciones", denunciando "brechas y situaciones de discriminación que aún persisten".

Igualmente, ha recordado que "el personal sanitario, educativo, del ámbito social y judicial, dependiente del Gobierno de Aragón, está desarrollando durante todo este año, continuas movilizaciones, concentraciones y huelgas en defensa de unas condiciones dignas para su trabajo".

CHA defiende que este Primero de Mayo debe servir para "reclamar salarios dignos, garantizar el acceso a la vivienda y avanzar en derechos laborales reales". Han advertido de que "el crecimiento económico no está llegando de forma justa a la mayoría social, por lo que es necesario reforzar la negociación colectiva, proteger el poder adquisitivo y combatir las desigualdades, así como un marco de relaciones laborales propio para Aragón".

Finalmente, Bozal ha enfatizado: "Salir hoy a la calle es imprescindible para exigir cambios reales, porque los derechos laborales no se garantizan solos: se conquistan y se defienden cada día".