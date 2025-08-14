La Brigada Helitransportada de Ejea (Zaragoza) se incorpora a la extinción del incendio de Barniedo de la Reina (León)

Imágenes de la llegada de la Brigada Helitransportada de Ejea de los Caballeros a las labores de extinción del incendio de Barniedo de la Reina (León). - INFOAR

ZARAGOZA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Brigada Helitransportada de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) del operativo de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar) se ha incorporado a las labores de extinción del incendio en Barniedo de la Reina (León).

Así lo han indicado desde Infoar, pocas horas después de que esta brigada zaragozana acudiera a apoyar en las labores de extinción en el incendio de Resova, en Cervera de Pisuerga (Palencia).

Según ha informado el Gobierno de Aragón, la Junta de Castilla y León había solicitado esta ayuda y el traslado se llevó a cabo el miércoles para sumarse a las labores de extinción desde primera hora de este jueves.

En Castilla y León hay declarados, en este momento, un total de 16 incendios, entre ellos los dos en cuya extinción ha colaborado la Brigada Helitransportada de Ejea de los Caballeros.