Buj (PP) comenzará los contactos con Cs y PAR para buscar una mayoría estable en el Ayuntamiento de Teruel

La alcaldesa en funciones y de Teruel y candidata del PP a revalidar el cargo, Emma Buj, ha anunciado que esta semana iniciará los contactos con Ciudadanos (Cs) y PAR, que "por cortesía y educación" le corresponde a ella emprender al ser la lista más votada.

"Si no es hoy será mañana cuando iniciará los contactos y desde el miércoles nos sentaremos a negociar para intentar formar un Ayuntamiento estable que es lo que yo querría".

En declaraciones a los medios de comunicación, Buj ha explicado que el orden a seguir en esos contactos con Cs y PAR se debe a que han sido las dos formaciones que han aprobado el presupuesto municipal estos cuatro años de mandato.

"Mi intención es llamar a ambos de mayor a menor y primero a Ciudadanos y luego al PAR que esta legislatura ha arrimado el hombro, como a ellos les gusta decir, y es verdad porque han asumido delegaciones".

El objetivo de estos contactos es comprobar si ambos partidos asumen delegaciones o no y en las condiciones en las que lo hacen, ha preciado la alcaldesa en funciones.

POSIBILIDADES

Emma Buj ha contado que tras hacer una comparativa de los programas electorales, "porque tener ese punto común es fundamental", han comprobado que el del PP coincide con otras fuerzas políticas con las que pueden formar gobierno. "La coincidencia es prácticamente al cien por cien con algunos partidos, no con todos".

Asimismo, ha diferenciado que en los parlamentos la elección de los presidentes del Gobierno de España y autonómicos puede salir en primera votación con mayoría absoluta o en segunda vuelta con mayoría simple. En los ayuntamientos se tiene que elegir el alcalde con mayoría absoluta porque en caso contrario la alcaldía recae en la lista más votada.

Según sus cálculos, en el Ayuntamiento Teruel, el PP puede formar un gobierno estable con Cs y PAR, o en minoría o todos los grupos municipales contra el PP.

La mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Teruel se sitúa en los 11 concejales de los 21 que conforman el plenario y de los que el PP ha logrado 7 escaños, el PSOE 5, seguido de Cs con 3 concejales, 2 el PAR, y un escaño cada uno tienen Vox, Ganar Teruel, CHA y Podemos.

"No adelanto acontecimientos, estos contactos son obligatorios y si Cs no quiere entrar en el Gobierno, ya no tendría sentido seguir hablando con otros partidos o igual si, pero no voy a adelantar acontecimientos. Estas cosas hay que hacerlas con tranquilidad".