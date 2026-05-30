Buj: "Tememos que estén enredando con el estudio de la A-40 y que nos tengamos que conformar con el arreglo de la N-330"

Emma Buj y José Herrero este sábado en Teruel para hablar de infraestructuras pendientes - PP TERUEL

TERUEL 30 May. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP por Teruel, alcaldesa de la capital turolense y única candidata a liderar a los populares en la provincia, ha llamado la atención sobre la demora que acumula el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para comunicar su decisión sobre el proyecto de prolongación de lla autovía A-40 entre Cuenca y Teruel. "Nos tememos que estén enredando con el estudio de impacto, que acaben diciendo que es negativo y que nos tenemos que conformar con el arreglo de la N-330", ha lamentado.

Buj ha hecho estas declaraciones junto al presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, José Herrero, quien ha recordado la importancia que esta infraestructura tendría para el desarrollo económico, social y turístico de la zona.

"Estamos apostando decididamente por el desarrollo en la ribera del Turia, una de las partes con más potencial turístico que tenemos en la comarca Comunidad de Teruel y, sin esas obras, sin unas carreteras en condiciones y acordes con el siglo XXI, va a ser muy difícil que ese desarrollo llegue al 100% de las posibilidades que tiene", ha advertido.

Herrero también se ha fijado en la necesidad de mejorar la seguridad de los usuarios: "Se trata de carreteras que soportan mucho tráfico y una densidad de tráfico pesado importante, con lo cual, la seguridad se ve muchas veces comprometida. Es algo necesario y que habría que hacer de forma lo más rápida posible", ha reclamado.

Emma Buj ha recordado que el proyecto sigue pendiente de estudios tres años después y además de los posibles itinerarios que la A-40 podría tener, el Ministerio todavía no ha aclarado siquiera si piensa hacer la autovía o no. En ese sentido, ha recordado que el pasado mes de abril tuvo la ocasión de interpelar al ministro Óscar Puente sobre la cuestión y éste le reconoció que todavía no lo podía anticipar.

"Con los antecedentes de la ministra Teresa Ribera, que fue quien hizo un estudio negativo sobre la A-40, nos tememos que esto no va por buen camino", ha advertido Emma Buj.

Sobre la reforma de la N-330, "también muy necesaria", según ha apuntado, Buj ha recordado que los seis primeros kilómetros ya se comprometieron por el gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular "y nos encontramos con que comienzan a ejecutarse en 2022, cuatro años más tarde comenzaron a ejecutarse, tenían que estar terminados en julio del 2024 y estamos en 2026 y las obras siguen todavía ejecutándose en estos momentos. Siempre hay demoras en las obras del Ministerio en la provincia de Teruel", se ha quejado.