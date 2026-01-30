Bustinduy (Sumar) desmiente "los bulos de la derecha" y defiende que "topar los alquileres funciona"

1047331.1.260.149.20260130140224 El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (2i), y la candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón por Izquierda Unida-Movimiento Sumar, Marta Abengochea (2d). - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA, 30 (EUROPA PRESS)

El ministro de Derecho Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido este viernes en Zaragoza que "topar los alquileres funciona", poniendo como ejemplo para desmentir "los bulos de la derecha" los datos de Navarra, donde el precio ha bajado casi un 9% desde que se comenzó a aplicar la Ley de Vivienda y no se ha reducido la oferta.

Así lo ha manifestado Bustinduy en declaraciones a los medios de comunicación previas a un encuentro con líderes vecinales en Zaragoza, donde ha acompañado a la candidata de IU-Movimiento Sumar a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea.

El ministro ha llamado a votar por una candidatura "que vaya a defender el derecho a la vivienda y que vaya a defender los servicios públicos de la democracia española en un tiempo en el que se multiplican las amenazas, los discursos de odio, los retrocesos en materia de derechos y libertades", para lo que "la mejor opción" es la de IU-Sumar y su "extraordinaria candidata".

"Es necesario que la buena gente de Aragón defienda los valores fundamentales de nuestra democracia que tan arraigados están en esta tierra", ha insistido, para hacer en la Comunidad "lo mismo" que se está haciendo en el Gobierno de España, que es "defender las condiciones de vida de la gente trabajadora en este país, trabajar por que haya justicia fiscal, por que tengamos servicios públicos a la altura y para resolver el principal problema de la ciudadanía, que es la vivienda".

Sobre este asunto, Bustinduy ha preguntado al presidente autonómico y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, por qué "no hace lo mismo" que Navarra y aplica la Ley de Vivienda para que baje el precio de los alquileres.

"Porque no quieren", ha respondido, asegurando que "están protegiendo los intereses de quienes se lucran con las dificultades para acceder a la vivienda de las mayorías trabajadoras de este país".

"DEJAR DE PERDONAR IMPUESTOS A LOS RICOS"

Por su parte, la candidata a los comicios del 8 de febrero ha destacado que "el mayor problema económico" que tiene Aragón es la desigualdad y, para reducirla, ha apostado por "dejar de perdonar impuestos a los más ricos".

"El señor Azcon está perdonando al año unos 300 millones de euros que podrían destinarse a duplicar el presupuesto de servicios sociales y a atajar y a combatir la pobreza infantil y a blindar la atención a la dependencia, a la discapacidad para tener unos servicios sociales fuertes", ha remachado Abengochea.

En la misma línea, Pablo Bustinduy ha coincidido en que para defender "el modelo de servicios públicos que necesita la ciudadanía" hacen falta recursos, por lo que "perdonar impuestos a quienes más tienen, a los grandes propietarios, a las grandes fortunas, a las grandes rentas, como está haciendo Azcón, como hacen los gobiernos del Partido Popular, sólo redunda en una peor calidad de los servicios y en no poder atender las necesidades que tiene nuestra población".

"Si queremos buenos servicios públicos, eso va de la mano con justicia fiscal", ha reiterado, por lo que ha dicho que "basta ya de perdonas impuestos a quienes más tienen porque al final quienes lo acaban pagando son las mayorías trabajadoras".

DEBATE A OCHO

En otro orden de cosas, la candidata de IU-Movimiento Sumar ha considerado que el debate a ocho celebrado este jueves en RTVE "salió bastante bien" y que los participantes pudieron "confrontar propuestas", pese a que el formato "es difícil".

"Creo que hubo confrontación, que pudimos poner encima de la mesa nuestras propuestas y esto siempre es avanzar en democracia", ha apostillado Abengochea, quien ha admitido, no obstante, que "a veces el tono del debate se eleva, pero también es normal".



