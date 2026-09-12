Los cadetes de 'La General' reciben sus nombramientos de alférez

Entrega de los despachos de alférez a 300 caballeros y damas cadetes de la AGM. - ACADEMIA GENERAL MILITAR.

ZARAGOZA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de la Academia General Militar de Zaragoza, el general Prudencio Horche Moreno, ha presidido este sábado el acto en el que más de 300 caballeros y damas cadetes de tercer curso de la enseñanza de formación para el ingreso en las escalas de oficiales del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil, han recibido los nombramientos que los acreditan como alféreces.

Además de la entrega de nombramientos, durante el acto se ha realizado la imposición de condecoraciones, entrega del premio Comandante Ezquerro a la excelencia docente a dos profesores y la entrega de premios por parte de diversas entidades, como la Universidad de Zaragoza, la asociación El Refugio, el Colegio de Economistas de Aragón, Centro Universitario de la Defensa y el Instituto Geográfico de Aragón, que, un curso más, han querido unirse a la celebración distinguiendo a cinco alféreces cadetes por sus destacados expedientes académicos.

El coronel subdirector y jefe de estudios de la Academia General Militar, Jesús Alonso Blanco, ha pronunciado una alocución, continuando el acto con el homenaje a los que dieron su vida por España y la interpretación del himno de la academia.

Se recitó el artículo primero del Decálogo del Cadete y el lema de la academia, terminando con la dislocación de la fuerza para el desfile.

Esta ceremonia simboliza un importante cambio de etapa en la formación de los nuevos alféreces cadetes. Tras cumplir los requisitos exigidos en los distintos planes de estudios, el alumno que ostenta la preciada estrella de seis puntas asume una mayor responsabilidad, cuyo efecto inmediato será la participación activa en la formación de sus compañeros de cursos inferiores.