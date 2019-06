La CaixaBank 10K, que se disputa este domingo en Zaragoza, podría llegar a los 5.000 inscritos

Publicado 05/06/2019 15:00:23 CET

ZARAGOZA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XIV CaixaBank 10K Zaragoza-Gran Premio El Corte Inglés, que se disputa este domingo, 9 de junio, cuenta con más de 4.000 corredores inscritos y se podría alcanzar la cifra de 5.000 participantes, ya que el plazo permanece abierto y suele haber un repunte en los últimos días.

Destaca el 40 por ciento de participación femenina, un porcentaje que ha ido incrementando exponencialmente en los últimos años, desde el 15 por ciento de 2012.

El evento ha sido presentado en el Ayuntamiento de Zaragoza con la presencia del atleta internacional Carlos Mayo, principal favorito de esta edición en la que no podrá estar Toni Abadía. Precisamente uno de los alicientes de la carrera es el reto de Carlos Mayo de batir el récord de la prueba (29:04) que ostenta el propio Abadía.

En la presentación han estado presentes también en representación de Zaragoza Deporte Municipal, Paco Díaz; el director de la prueba, Sergio del Barrero (100 Pies Eventos) y representantes de las entidades patrocinadoras: Isabel Baquedano, del sector territorial de Caixabank, e Isabel Paricio, de El Corte Inglés.

El pistoletazo de salida será a las 9.30 horas en la avenida Cesáreo Alierta, frente al pabellón Príncipe Felipe. Desde allí partirá un céntrico recorrido a una vuelta, ya consolidado en las últimas ediciones, que pasa por las plazas del Pilar, España y San Miguel además de cruzar el río Ebro por los puentes de Hierro y de Piedra. La meta se ubicará también junto al pabellón Príncipe Felipe.

'VI RETO 10K ZARAGOZA' DEL 10K CLUB ZARAGOZA

La mejora de la participación femenina está directamente vinculada al conocido 'Reto 10K Zaragoza' iniciado en 2013, en el que mujeres que no practicaban deporte se apuntaron al reto de correr 10k, preparándose durante 3 meses.

Tal fue el éxito, que en este año 2019 y por cuarto año consecutivo, la organización 100 pies eventos ha contado casi 500 mujeres en dicho reto femenino: 175 nuevas corredoras y 325 de retos anteriores, que no han dejado los entrenamientos con el club.

CaixaBank 10k Zaragoza se denomina 'carrera solidaria contra el cáncer' ya que desde sus inicios se colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer aportando una cantidad económica a favor de la lucha contra esta enfermedad.

CORREDORES CONOCIDOS

Este año, CaixaBank 10K Zaragoza cuenta con la ausencia de Toni Abadía, ya que el calendario de la IAFF World Challenge lo lleva a disputar la prueba de 5.000 m.l. en Hengelo (Holanda). A través de la pantalla gigante instalada en la meta, el atleta zaragozano transmitirá sus ánimos a todos los corredores y corredoras, especialmente a su amigo Carlos Mayo en su reto de batir el récord de la prueba.

Carlos Mayo (Adidas) intentará bajar de los 29 minutos. Se encuentra en gran forma y con ganas, tras superar una lesión que le ha mantenido más de un año apartado de la alta competición. Regresó el pasado 27 de abril por todo lo alto, ganando con soltura la 10 K del maratón de Madrid. Cuenta con el título de campeón de Europa y premio al mejor atleta europeo sub 23 en 2017. Internacional fijo con la selección española de atletismo y considerado uno de los mejores fondistas del país.

Jesús Olmos (Añares La Rioja), que viene de hacer una gran temporada con varios registros por debajo de los 30 minutos, saldrá de

liebre de Carlos Mayo hasta el kilómetro 5.

Reyes Estévez, que dejó el atletismo de élite hace unos años y ejerce actualmente como entrenador, viene con ganas de estar entre los primeros y no descarta bajar de los 33 minutos.

Nerea Izcue (Alcampo Scorpio 71), atleta aragonesa subcampeona de España sub 23 en 10.000 m.l. y pre-seleccionada para la Copa de Europa sub 23. Cuenta con varios podios y finales en grandes campeonatos de cross y universitarios. Intentará batir el récord de Aragón sub 23 de 10 km en ruta, en posesión de Cristina Espejo, tras quedarse cerca hace unos meses en Laredo.

Isabel Linares (Alcampo Scorpio 71), atleta soriana con bronce en el campeonato de España sub 23 de 5.000 metros lisos y campeona de España por clubes en cross, entre otros logros.

También pugnarán por los primeros puestos otras atletas aragonesas como Antonina Díaz, Ana Lecha, Blanca Sayas, Paloma Aznar y María Nazaret, entre otras.

SERVICIOS

La prueba se retransmitirá en directo por streaming en web y Facebook/10kzaragoza con realizador y tomas terrestres y aéreas, junto a 19 animaciones en vivo y música por todo el circuito con grupos de Jotas de la fiera, en trasera del Pilar; Batukada Trokobloco, en la calle Don Jaime I; charanga, en la plaza del Pilar; Saxo live, en el km 9 junto a la zona especial de Aragón TV y Radio.

Esta programación se completa con Guitarra solista, en la calle Alfonso I; el espectáculo con Dj, en avenida Cataluña; la percusión Drum Live, en plaza del Justicia; música y duchas de agua, en Paseo la Mina; y otras actividades por el recorrido.

Asimismo, se ha previsto un avituallamiento final con autoservicio de Powerade, agua, fruta fresca cortada, bollería y degustaciones de paella con arroz Brazal.

SOSTENIBLE

Esta prueba contempla acciones sostenibles de reciclaje a iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza a través de Zaragoza Deporte para fomentar el reciclaje de desechos producidos en eventos deportivos.

A la iniciativa se ha sumado CaixaBank y cuenta con la colaboración de Coca Cola. Los corredores y corredoras podrán tirar los botellines de agua a dos canastas gigantes pasado el km 5. Se contará con contenedores de color amarillo para separar el residuo orgánico del plástico, y personal de CaixaBank se encargará de concienciar sobre su uso.

Otra novedad es la Feria del corredor con actuaciones en vivo, charlas técnicas y presentaciones en el Hotel Eurostar Boston, han detallado desde el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa.