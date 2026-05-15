Calamocha contará con un nuevo campo de fútbol de césped artificial con una inversión de más de 500.000 euros

Calamocha (Teruel) contará con un nuevo campo de fútbol de césped artificial de alta calidad - AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA

ZARAGOZA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calamocha ha dado luz verde a la instalación de un nuevo campo de fútbol de césped artificial en el Jumaya, una actuación que superará los 500.000 euros de inversión y que se ejecutará durante los próximos cinco años mediante una fórmula de renting.

La medida fue aprobada este jueves por unanimidad en una sesión plenaria extraordinaria y urgente en la que el consistorio ha autorizado el gasto plurianual necesario para sacar adelante el proyecto.

La teniente de alcalde, Sonia Palacio, ha recordado durante el pleno que esta actuación figuraba en el programa electoral del PSOE y destacó que ahora "ya va a ser una realidad" gracias al consenso alcanzado entre los grupos municipales.

El alcalde de Calamocha, Manuel Rando, ha subrayado que el municipio no solo contará con un campo de césped artificial, sino con una instalación "de alta calidad", diseñada para mejorar la práctica deportiva y garantizar una mayor durabilidad.

Además de la colocación del nuevo césped, el proyecto incluirá una importante actuación interior en el terreno de juego, con la renovación completa del sistema de recogida de aguas pluviales y del sistema de riego, una de las partes más costosas de la intervención.

"En realidad es lo más caro", ha reconocido el alcalde, quien ha explicado que la solución adoptada se ha consensuado con el CF Calamocha para responder a las necesidades reales de los equipos y de la instalación deportiva.

UNA SOLUCIÓN PARA GARANTIZAR ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS

Aunque el equipo de gobierno había defendido tradicionalmente el mantenimiento del césped natural, Manuel Rando ha admitido que el uso intensivo del campo y las condiciones climatológicas hacían necesaria una solución más resistente y funcional.

"El césped es un ser vivo y con los entrenamientos y partidos se deteriora, al igual que cuando hiela", ha señalado el alcalde, quien añadió que el nuevo sistema permitirá que "puedan realizarse todos los entrenamientos y partidos que hagan falta, desde los más pequeños hasta los más mayores".

Desde la oposición, el concejal del PAR Ramón Querol ha calificado la actuación como "una de las mayores inversiones que se va a hacer en Calamocha en los últimos tiempos".

La fórmula elegida por el consistorio será la del renting, lo que supondrá un coste aproximado de 6.000 euros mensuales durante los próximos cinco años para las arcas municipales.

No obstante, Sonia Palacio ha asegurado que el equipo de gobierno ha previsto nuevas vías de ingresos para garantizar la viabilidad económica del proyecto y aportar liquidez a la corporación municipal a partir de 2027.

OBJETIVO: LLEGAR A TIEMPO PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA

La actuación saldrá a licitación pública en los próximos días y contará con un plazo estimado de ejecución de 16 semanas.

La intención del Ayuntamiento es que el nuevo terreno de juego pueda estar finalizado antes del inicio de la próxima temporada deportiva, con el objetivo de que el CF Calamocha pueda estrenarlo ya como equipo de Segunda RFEF.

Paralelamente, el consistorio mantiene contactos con la Federación Aragonesa de Fútbol para estudiar posibles nuevas necesidades derivadas del ascenso de categoría del club.

En este sentido, el Ayuntamiento no descarta acometer futuras inversiones vinculadas a la mejora de infraestructuras deportivas si finalmente resultan necesarias para adaptar las instalaciones a las exigencias de la nueva competición.