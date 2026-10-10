Calatayud estrenará unas jornadas de arte mural urbano

CALATAYUD (ZARAGOZA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Calatayud, la Asociación de Artistas Mariano Rubio, la Hermandad Virgen de Consolación y diferentes entidades culturales de la ciudad, se han unido para poner en marcha un festival de arte mural urbano que nace este mes de octubre y que aspira a consolidarse.

Los días 17 y 18, sábado y domingo, las calles del barrio de Consolación se llenarán de actividad, de arte, de color, de música y de animación, en dos jornadas que dejarán una vistosa huella. En cuatro muros de fachadas y cerramientos de lo que fue la Judería bilbilitana, se pintaran motivos alusivos a la forma de vida que tuvo ese barrio, a símbolos de esa cultura, y a elementos que indicarán a quienes recorran estas callejas el lugar por el que pasean.

CUATRO OBRAS SIMULTÁNEAS

Son cuatro los murales que se van a pintar a la vez en otras tantas localizaciones. En la Ronda Puente Seco, la Replaceta de la Judería, la Cuesta de Santa Ana y en la calle Barranco Alto, estamparán su firma Manu Millán Montañés, Marta Gotor Cebrián, Miriam Pérez Aranda, Gabriela Olivas Robledo y alumnos del Bachillerato de Artes del IES Emilio Jimeno. Los diseños en los muros que se han seleccionado mejorarán la imagen del barrio y darán a conocer esta parte del pasado.

Los artistas estarán acompañados por la animación del Grupo Scout Claret que llevará actividades infantiles. Habrá cata de vinos con la Ruta del Vino de Calatayud, el sábado por la tarde, en la bodega que es Centro de Interpretación de la Judería. El ambiente medieval lo pondrán grupos judíos que participan en Las Alfonsadas, y con la Hermandad de la Virgen de Consolación y la asociación de este barrio se ha preparado una comida popular en el pabellón, una muestra de cestería y diferentes actividades en el entorno del centro social, como la apertura de la ermita de Consolación, antigua sinagoga mayor, o la bodega medieval de la Judería.

Tanto para la comida como para la cata de vinos hay que inscribirse previamente en el Oficina de Turismo y tiene un precio de 10 euro cada una. También hace falta apuntarse para participar en visitas guiadas gratuitas que saldrán desde la Oficina de Turismopunto el sábado y el domingo por la mañana para conocer la judería bilbilitana.

Los Enanos Sogueros bailarán con el Grupo Cultural AJB, habrá un mercado del arte, un concierto de música con Petrus al final de la tarde del sábado, y durante esa mañana un concurso de pintura rápida promovido por la Asociación de Artistas Mariano Rubio.

CREAR, CONOCER Y DIVULGAR

Esta iniciativa colectiva surge de la voluntad de muchas personas por poner en valor el patrimonio bilbilitano, a través de la pintura, de la arqueología, de la enología o de la música.

Para la primera edición de este festival se ha elegido la Judería, que se localizó en el trazado urbano que delimitan los Castillos de Doña Martina, el de la Peña y la Torre Mocha, construcciones destacadas en el conjunto monumental de la localidad.

Marta Gotor, Javier Bona y Alberto Calvo, más conocido como 'Supemaño' han asesorado en los aspectos artísticos e históricos de este festival que promueve el conocimiento y la visita a rincones del casco urbano que se mejoran a través de los trazos y la pintura decorativa.

Este proyecto de varios departamentos del consistorio bilbilitano, da continuidad a intervenciones previas que se han realizado en diferentes emplazamientos de la ciudad. En esta ocasión los artistas pintarán simultáneamente, y se anima a seguir ese proceso de creación, a la vez que se disfruta de toda la animación programada.