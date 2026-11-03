Calatorao celebra los 25 años de las Jornadas de Castellología con un recorrido por las últimas restauraciones

La diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro; la concejala de Cultura de Calatorao, Victoria Casas; el presidente de la Asociación Cultural Barbacana, Antonio Pérez; y la vicepresidenta de ARCA, Elena Martínez, durante la presentación. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Calatorao acogerá los próximos 7 y 8 de noviembre las XII Jornadas de Castellología Aragonesa, que conmemoran este año el 25 aniversario de una iniciativa dedicada a investigar, divulgar y ensalzar el patrimonio fortificado de la comunidad. Bajo el título 'Actuaciones recientes en castillos', el encuentro analizará los trabajos de restauración y rehabilitación desarrollados en distintas construcciones aragonesas y de otras comunidades, con un programa que incluye seis conferencias, una visita al castillo de Ricla y una jornada de puertas abiertas en el de Calatorao.

La programación se ha presentado este martes, 3 de noviembre, en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), con la participación de la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro; la concejala de Cultura de Calatorao, Victoria Casas; el presidente de la Asociación Cultural Barbacana, Antonio Pérez; y la vicepresidenta de la Asociación para la Recuperación de los Castillos de Aragón (ARCA), Elena Martínez.

Las jornadas, organizadas por Barbacana y ARCA en colaboración con el Ayuntamiento de Calatorao, buscan acercar al público la historia, las características constructivas y la evolución de castillos, fortalezas y otras construcciones medievales. También pretenden favorecer la investigación y el intercambio de conocimientos entre especialistas, así como aprovechar el patrimonio local como motor de dinamización cultural y turística.

La diputada Charo Lázaro ha destacado que Aragón cuenta con un "extraordinario legado de castillos, fortalezas y construcciones militares" que, más allá de su valor arquitectónico, permiten comprender "la evolución histórica, social y territorial de nuestros pueblos".

En este sentido, ha defendido la necesidad de que la cultura llegue a todos los municipios y de que el patrimonio se entienda también como un recurso para generar oportunidades económicas en el medio rural.

"Su recuperación y visibilización generan oportunidades culturales y turísticas y favorecen la actividad económica", ha afirmado, antes de recordar que conservar estos elementos supone "preservar nuestra memoria, pero también abrir nuevas posibilidades de futuro".

EL CASTILLO DE CALATORAO, PROTAGONISTA

La elección de Calatorao permite vincular el contenido académico de las jornadas con la recuperación del patrimonio medieval de la localidad. Su castillo ha sido objeto durante 2026 de diferentes intervenciones, entre ellas la restauración de la fachada principal, las escaleras de acceso y la techumbre del salón principal, actuaciones que han contado con el apoyo de la Diputación.

"Es muy fácil hacer equipo con Barbacana y con ARCA", ha señalado la concejala Victoria Casas, quien ha incidido en que resulta difícil hablar de Calatorao sin referirse a su castillo. Las jornadas, ha añadido, constituyen una oportunidad para comprobar "cómo poco a poco va teniendo esa estructura más sólida y de recuperación".

El presidente de Barbacana, Antonio Pérez, ha explicado que el programa contempla seis conferencias, una visita técnica al castillo de Ricla y una apertura del castillo de Calatorao para el público general. Esta última tendrá lugar el domingo 8 de noviembre, de 16.00 a 18.00 horas, y permitirá conocer las intervenciones recientes realizadas en el edificio.

La actividad comenzará antes, el jueves 5 de noviembre, con una iniciativa previa dedicada al municipio invitado de esta edición, Ricla. Un grupo de alrededor de 50 vecinos recorrerá durante dos horas o dos horas y media el Calatorao medieval, con visitas al castillo, la barbacana, el pasadizo de la fuente de las escaleras y la mezquita mudéjar.

SEIS CONFERENCIAS Y VISITAS A FORTIFICACIONES

El programa oficial arrancará el sábado 7 a las 10.00 horas con la inauguración institucional. Media hora después, el profesor de la Universidad de Zaragoza Darío Español ofrecerá la conferencia 'Castillo de Montearagón. Dinamización de un bien recuperado', centrada en las posibilidades de aprovechamiento de un monumento rehabilitado.

A continuación, los asistentes se desplazarán hasta Ricla para conocer su castillo, actualmente en proceso de rehabilitación y estudio. El arquitecto Pedro Bel y el equipo de profesionales que trabaja en la intervención explicarán sobre el terreno las actuaciones desarrolladas y el estado de la fortaleza.

La sesión de tarde, a partir de las 16.00 horas, reunirá cuatro ponencias. Javier Ibáñez y Rubén Sáez, de ARCATUR Teruel, repasarán las últimas rehabilitaciones de fortificaciones en esa provincia. Después, los arquitectos José María Sanz, Sergio Izquierdo y Javier Sanz abordarán los procesos de restauración de los castillos de Jarque de Moncayo, Monreal de Ariza y Montearagón.

El análisis de las intervenciones en la provincia de Zaragoza llegará de la mano del arqueólogo Francisco Javier Gutiérrez, de ArqueoGuti, que expondrá los trabajos de excavación y rehabilitación realizados en diferentes enclaves, con especial atención a los castillos de Cadrete y Utebo. La última conferencia del sábado correrá a cargo del propio Antonio Pérez, quien detallará las intervenciones recientes en el castillo de Calatorao.

La jornada concluirá con una actuación de la rondalla y grupo de jota 'Aires del Jalón', prevista a las 20.00 horas. El encuentro continuará el domingo a las 10.30 con una ponencia de José María Torres, secretario de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, sobre la restauración y rehabilitación del castillo de Palazuelos, en Guadalajara.

UN ANIVERSARIO CON RECONOCIMIENTOS

La edición tendrá un carácter especial por los 25 años transcurridos desde el inicio de las jornadas en 2002. Aunque esta es la duodécima convocatoria, Pérez ha apuntado que el calendario previsto se vio alterado por el parón de 2020, por lo que el aniversario coincide ahora con esta nueva edición.

Para conmemorar la trayectoria, la organización ha preparado un audiovisual de unos diez minutos que repasará la evolución del encuentro y sus distintas sedes en Calatorao. "Todos nos vemos muy jóvenes en las primeras jornadas", ha puntualizado Pérez, quien ha rememorado que la iniciativa comenzó en la Casa de Cultura, pasó por el colegio y posteriormente se trasladó a la actual Casa de las Asociaciones.

También se entregarán reconocimientos a personas y entidades que han contribuido a mantener la cita durante este cuarto de siglo. Entre los colaboradores distinguidos figuran la Comarca de Valdejalón y el Ayuntamiento de Calatorao, por su labor de difusión y patrocinio, así como la rondalla 'Aires del Jalón', la banda de música Mariano Gracia Escario y el Casino de Calatorao, por su participación y apoyo continuado.

La clausura del domingo incluirá la presentación de la memoria de los 25 años de las jornadas, a cargo de Antonio Pérez y José Manuel Clúa, y una actuación de la banda municipal.

Por su parte, Elena Martínez ha incidido en que ARCA trabaja para apoyar la conservación y difusión del patrimonio fortificado de Aragón y España. La asociación, ha precisado, no limita su actividad a los castillos, sino que también abarca "iglesias, casas, murallas, todo lo que es el arte medieval". Entre sus iniciativas figuran una revista anual, un inventario abierto al público, excursiones y actividades divulgativas.

La vicepresidenta de ARCA ha animado a conocer estos elementos patrimoniales y ha puesto a disposición de los interesados la web 'castillosenaragon.es', donde se puede consultar información sobre las fortificaciones. Las jornadas aspiran así a reunir investigación especializada y participación ciudadana para mantener vivo el conocimiento de un legado histórico repartido por todo el territorio.