Calor intenso en el valle del Ebro y riesgo bajo de tormentas acompañadas de granizo en el Pirineo aragonés

Archivo - Las temperaturas máximas ascenderán este lunes hasta los 32ºC en Zaragoza, Badajoz y Sevilla y 31ºC en Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas, elevadas para esta época del año, vuelven a marcar la jornada meteorológica de este domingo 24 de mayo en todo Aragón y el resto de España, con posibilidad de alcanzar los 34 en Zaragoza capital, los 31 en Huesca y los 29 en Teruel como temperaturas máximas, y el riesgo bajo de tormentas en el Pirineo oscense entre el mediodía y las 21.00 horas que pueden venir acompañadas de granizo menudo, según apunta la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

La Aemet espera para este domingo que el cielo esté casi despejado o poco nuboso, con nubes de evolución diurna en el Pirineo y el sistema Ibérico por la tarde, donde no descarta esos chubascos dispersos que pueden venir acompañados de tormenta, con mayor probabilidad en el Pirineo.

Las temperaturas apenas van a experimentar cambios, con unas máximas significativamente altas para esta época del año en la Depresión del Ebro, donde las mínimas permanecerán por encima de los 20 grados hasta bien entrada la noche.

El viento va a soplar flojo de dirección variable por la mañana y tenderá a sureste al mediodía.

La situación se mantendrá en los próximos días en los que incluso el calor aumentará con temperaturas máximas que pueden elevarse hasta los 37 grados el jueves y el viernes en distintos puntos de la depresión del Ebro.