El calor marcará la jornada del eclipse en una capital aragonesa que roza el cien por cien de ocupación

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández. - DANIEL MARCOS / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ultima el dispositivo de seguridad, movilidad y acogida para el eclipse total de Sol de este miércoles, 12 de agosto, para lo que activará el Plan Municipal de Emergencias por grandes aglomeraciones, al que previsiblemente se sumará el Plan Municipal por altas temperaturas, ya que se prevén máximas de 40 grados, en una ciudad en la que la ocupación hotelera roza el cien por cien, con el 57% de los visitantes procedentes de fuera de España, destacando Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Reino Unido, Alemania y Japón.

La capital aragonesa será una de las ciudades afortunadas en las que se podrá ver el eclipse en su totalidad, junto al norte de Galicia, la cornisa cantábrica, buena parte de Castilla y León, el resto del Valle del Ebro, el sur de Cataluña, el norte de la Comunidad Valenciana y Baleares. El fenómeno astronómico comenzará a las 19.34 horas en Zaragoza, cuando la Luna comenzará a tapar el Sol, que quedará totalmente oculto en torno a las 20.29 horas durante un minuto y 23 segundos, para volver a salir unos pocos minutos hasta el ocaso, previsto a las 21.07 horas.

En rueda de prensa, la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, ha asegurado que toda la ciudad está preparada tanto para acoger a los turistas que van llegando como para dar servicio a todos los zaragozanos.

Se espera la llegada de grupos internacionales vinculados a la astronomía, entre ellos representantes de la Alianza de Observatorios Históricos, así como aficionados y especialistas llegados desde Estados Unidos, Francia, Alemania y otros países.

El interés internacional también se refleja en la presencia prevista de periodistas y equipos de medios de comunicación de referencia como National Geographic, Smithsonian Magazine, Forbes, La Nación, Traveller y distintas publicaciones del grupo Condé Nast, entre otros.

"BUENA IMAGEN" PARA LOS TURISTAS

Para acoger y dar "una buena imagen" a todos estos visitas, muchos de los cuales llegan a Zaragoza por primera vez, el Consistorio ha preparado diversas actividades para mostrarles el patrimonio o la gastronomía de la zona y que su experiencia sea satisfactoria más allá del visionado del eclipse.

Por ello, el Área de Turismo ha programado visitas y recorridos especiales que ya empezaron la semana pasada y se prolongará hasta el 16 de agosto, con excepción del propio día 12.

Destacan las visitas guiadas al atardecer, que salen a las 19.30 horas desde la Oficina de Turismo de la plaza del Pilar, con duración de 90 minutos, y un recorrido que pasa por la Basílica del Pilar, el Ayuntamiento, La Lonja, la Catedral de 'la Seo', el Arco del Deán, el paseo Echegaray y Caballero y el Puente de Piedra, con referencias específicas al eclipse.

La programación se completará esas mismas fechas con rutas guiadas por el Casco Histórico y la ribera del Ebro y también se ofrecerán recorridos en inglés y francés y la visita a las dos catedrales, con acceso al interior de la Basílica del Pilar y La Seo.

Durante esas mismas jornadas, el bus turístico contará con un recorrido especial al atardecer, también a las 19.30 horas, con salida desde la calle Don Jaime I y reserva previa de asiento.

El trayecto permitirá acercarse al patrimonio monumental, cultural, gastronómico y turístico de Zaragoza e incorporará explicaciones relacionadas con el fenómeno astronómico. A estas propuestas se sumarán los servicios habituales del bus turístico diurno, el bus nocturno y el Megabús para público infantil y familiar. El 12 de agosto, el bus turístico diurno funcionará únicamente en horario de mañana, hasta las 13.30 horas.

Las entradas para todas estas actividades podrán adquirirse en las oficinas municipales de turismo y a través de la web 'www.zaragozaturismotiendaonline.com'. Además, en colaboración con Horeca Hoteles, se entregará información turística y gafas especiales para observar el eclipse a las personas que se alojen en los hoteles de Zaragoza. A ello hay que sumar que permanecerán abiertos todos los museos y salas de exposiciones municipales.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

Asimismo, el Ayuntamiento de Zaragoza acompañará este acontecimiento con una programación cultural especial en la plaza del Pilar. Los conciertos se celebrarán del 10 al 12 de agosto en un escenario ubicado junto a la fuente de Goya, al caer la noche.

El lunes 10 de agosto, a las 21.00 horas, actuará The Cucumbers, formación especializada en versiones de rock, pop e indie en directo. El martes 11 de agosto, también a las 21.00 horas, será el turno de Starkytch Pinchadiscos, dúo con una larga trayectoria sobre los escenarios y una propuesta festiva basada en grandes éxitos, humor y baile.

El miércoles, 12 de agosto, tras el eclipse, la programación continuará a las 21.30 horas con Cocktail Tributov, banda de versiones y 'medleys' que plantea sus conciertos como una gran fiesta musical con éxitos de distintas épocas y estilos.

APARCAMIENTO GRATUITO DE AUTOCARAVANAS

El Consistorio zaragozano ha habilitado también, en el Recinto Ferial de Valdespartera, un aparcamiento gratuito y vigilado para caravanas, autocaravanas y furgonetas camper homologadas, con capacidad para 1.300 vehículos. De momento, se han registrado 135 reservas.

Las plazas pueden reservarse en 'https://www.zaragoza.es/sede/portal/zaragoza-eclipsa/caravan...', donde se generará un código QR para controlar los accesos.

Una vez realizada la reserva, las personas inscritas podrán descargar desde la web un folleto con información de interés: servicios del recinto ferial, servicios públicos cercanos, normas y recomendaciones, mapa del recinto o teléfono de emergencia, entre otros.

El recinto está abierto desde las 10.00 horas del 10 de agosto hasta las 20.00 horas del día 13. Cuenta con una zona para observar el eclipse, aseos, duchas, fuentes, vigilancia, asistencia sanitaria, personal de prevención de incendios y un punto de vertido de aguas negras. Durante este periodo está permitido el estacionamiento, pero no la acampada.

PORTAL WEB Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

El Ayuntamiento ha creado también un portal específico dentro de la web municipal que reúne toda la información relacionada con el eclipse. Este espacio permitirá consultar las recomendaciones de seguridad, los recursos turísticos y gastronómicos, la reserva del aparcamiento de autocaravanas, la programación cultural, la información sobre museos y actividades, así como otros servicios municipales de interés para los visitantes.

El portal incluye asimismo información práctica, que se irá actualizando, sobre transporte público, movilidad, piscinas municipales, centros cívicos, refugios climáticos y otros recursos de ciudad, con el fin de facilitar la estancia tanto a los turistas como a la ciudadanía durante los días de mayor afluencia.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Por otro lado, se han intensificado las recomendaciones de seguridad a la ciudadanía. En primer lugar, se recuerda que la observación del eclipse debe realizarse siempre con gafas homologadas para este tipo de fenómenos. No debe mirarse directamente al sol sin protección específica, ni siquiera durante las fases parciales del eclipse.

El Consistorio ha adquirido 50.000 gafas que se distribuyen desde este lunes en los centros cívicos, centros de mayores --para los usuarios-- oficina de Turismo de plaza del Pilar --donde se han producido largas colas desde primera hora de la mañana--, además de para los trabajadores municipales que forman parte del dispositivo especial del eclipse.

En lo relativo al calor, Fernández ha recomendado a aquellas personas que opten por "coger sitio" antes del inicio del fenómeno astronómico, que estén provistos de agua para hidratarse con frecuencia, protección solar, gorra o sombrero, así como prever comida y otros elementos básicos si se va a permanecer durante varias horas en un mismo espacio.