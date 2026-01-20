Calvo (Vox) pide "aumentar" el horario y el personal de la comisaría de Policía Local de la calle Pignatelli

Archivo - Los concejales del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza visitan las obras de la Comisaría de la Policía Local en el Casco Histórico - VOX - Archivo

ZARAGOZA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha pedido "aumentar" el horario y el personal de la comisaría de Policía Local de la calle Pignatelli al argumentar que4 han recibido quejas de los vecinos alertando de robos y conductas incívicas en las inmediaciones, en horario nocturno.

"Aparentemente, no está teniendo el efecto disuasorio que nosotros esperábamos que tuviera", ha expresado Calvo para incidir en que es partidario de una Policía Local que tenga un efecto "disuasorio" sobre la delincuencia, "más dedicada precisamente a prevenir la delincuencia y los altercados que no poner multas", ha diferenciado.

Por ello, Calvo ha anunciado que este miércoles, en la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, pedirá al consejero municipal del área, Ángel Lorén, que incremente la dotación de medios de personal y el horario de apertura de la Comisaría del Centro Histórico de la ciudad, situado en el cuartel de bomberos entre las calles Pignatelli y Ramón y Cajal.

"En Vox decidimos liderar la petición de la apertura de esta Comisaría porque era una demanda constante de los vecinos", ha recordado Julio Calvo. Por ello, en su día ya avisaron de que estarían "muy atentos" a la evolución de los acontecimientos para ver si, efectivamente, esta comisaría tenía efecto disuasorio.

"Es verdad --ha reconocido-- que se han producido en estos últimos días unas rápidas detenciones que, además, ha llevado a cabo la Policía Local, les felicitamos por ello, pero el efecto que nosotros esperábamos de esta comisaría era un efecto disuasorio, un efecto de prevención", ha incidido.

En rueda de prensa, Calvo ha solicitado al Gobierno de la ciudad que estudie la posibilidad de incrementar esa dotación, de forma que mientras unos agentes permanecen en la comisaría atentos a las posibles llamadas que puedan recibir, haya, "por lo menos, otros dos o, si puede ser más, para que estén patrullando por el Casco Histórico", ha propuesto.

Por otro lado, ha recordado que en años pasados había presupuestados 12 millones de euros de recaudación por multas, pero la cifra alcanzada ronda los 14 millones.