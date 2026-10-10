La cantera de la jota aragonesa protagoniza el XL Certamen Oficial Benjamín, Infantil y Juvenil

XL Certamen Oficial Benjamín, Infantil y Juvenil de Jota Aragonesa. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XL Certamen Oficial Benjamín, Infantil y Juvenil de Jota Aragonesa ha reunido este sábado en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza a las nuevas generaciones de cantadores y bailadores. El certamen ha reconocido a los jóvenes intérpretes en las modalidades de canto y baile, con primeros y segundos premios en las categorías benjamín, infantil y juvenil.

En canto, en la categoría benjamín, Abril Deza Bernabé ha obtenido el primer premio de cantadoras y Alejandra Sola Marco, el segundo. Entre los cantadores, el primer premio ha recaído en Hugo Subías Peirona y el segundo, en Diego Ibáñez Bes.

En la categoría infantil, Celia Romeo Jaime ha conseguido el primer premio de cantadoras y Nadia Romero Yuste, el segundo. En cantadores, Mateo Calvo Subías ha recibido el primer premio y Gonzalo Finestra Abad, el segundo.

En la categoría juvenil, el primer premio de cantadoras ha sido para Elena Clos Rubio y el segundo, para Cristina Bernadans Navarro. Entre los cantadores, Bernardo Alós Ortiz ha obtenido el primer premio y Adrián Alós Ortiz, el segundo.

En baile, el primer premio en la categoría benjmín ha correspondido a la pareja formada por Carla Sánchez Pérez e Iván Rubio García. El segundo premio ha ido a parar a Hugo Frago Lozano e Irati San Miguel Ciprés.

María Ripol Soriano y Sergio Ripol Soriano han conseguido el primer premio en infantil, mientras que Marcos Ventura Caballero y Jimena Linares Sorrosal han obtenido el segundo.

Además, en la categoría juvenil, el primer premio ha recaído en Irene Villagrasa Rovira y Lucas Lahuerta Valero. El segundo ha sido para Cristina Armenteros Medrano y Pablo Artigas Plaza.

GALA DE GANADORES EN LA PLAZA DEL PILAR

Los ganadores del Certamen Oficial y del Certamen Benjamín, Infantil y Juvenil de Jota Aragonesa actuarán el lunes 12 de octubre, a las 17.00 horas, en el Escenario Ámbar de la Fuente de Goya, en plena plaza del Pilar.

La gala reunirá a distintas generaciones de intérpretes en el día grande de las fiestas y acercará al público el talento reconocido en ambos concursos. Será una oportunidad para disfrutar de la jota como expresión de identidad colectiva y como una tradición viva que se renueva con cada generación.

El folclore más joven también tendrá protagonismo con las actuaciones de las Escuelas Infantiles de Jota en el Escenario de la Fuente de la Hispanidad, que se sucederán durante varias jornadas, especialmente el martes 13 y el sábado 17 de octubre. La programación contará con grupos como Vientos de Aragón, Alma de Aragón, Nobleza Baturra, Estampa Baturra, Blasón Aragonés, Zierzo, El Cachirulo y Raíces de Aragón, que mostrarán el trabajo de sus integrantes más jóvenes y el papel de las escuelas en la conservación y transmisión del folclore aragonés.