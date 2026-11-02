La capital aragonesa acogerá el estreno peninsular del Réquiem de Michael Trotta el 13 de noviembre

Archivo - Plenum Ensemble y el organista Víctor Mazzilli interpretarán la obra en San Miguel de los Navarros en una velada gratuita sobre el duelo, la memoria y la esperanza - PLENUM ENSEMBLE - Archivo

ZARAGOZA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La iglesia de San Miguel de los Navarros de Zaragoza acogerá el próximo 13 de noviembre, a las 20.00 horas, el estreno en la península del Réquiem del compositor estadounidense Michael John Trotta, en una interpretación a cargo de Plenum Ensemble y el organista Víctor Mazzilli. La propuesta, titulada 'De la sombra a la luz', plantea un recorrido musical y emocional por las distintas fases del duelo.

La obra propone un diálogo entre la memoria, el dolor y la esperanza a través de una escritura sonora evocadora y llena de matices. La experiencia no se limita a la interpretación musical, sino que incorpora una disposición escénica dinámica de los intérpretes, que cambiará en función de las necesidades dramáticas de cada pieza para acompañar al público desde la penumbra inicial hasta la plenitud de la luz.

El concierto busca convertir la música en un espacio de reflexión sobre la pérdida y las emociones asociadas al duelo, en una velada concebida para el recuerdo y la espiritualidad. La iglesia de San Miguel de los Navarros será el escenario de esta propuesta, que combinará las voces del conjunto con el acompañamiento del órgano.

Plenum Ensemble, fundado en septiembre de 2023, está integrado por diez cantantes de distintas procedencias. El grupo desarrolla su actividad en Aragón, donde promueve la música a capela en localidades de la comarca Central de Zaragoza, y colabora con formaciones corales de Francia y el País Vasco. El estreno del Réquiem de Trotta constituye su proyecto más ambicioso hasta la fecha.

Por su parte, Víctor Mazzilli, formado en órgano en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, es el organista titular de San Miguel de los Navarros. Ha participado en proyectos corales de gran formato y celebraciones litúrgicas, y dirige el proyecto educativo y artístico Bal de l'arte, centrado en la formación instrumental, la pedagogía musical y la creación cultural con enfoque humanista.

La actuación tendrá entrada libre hasta completar el aforo, con posibilidad de realizar un donativo al finalizar para apoyar al conjunto y la obra social de la parroquia.